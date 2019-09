Foto: BoBo

Revizijska poročila, ki so jih za mariborsko univerzo pripravili v revizijski hiši Ernst & Young, so pokazala na milijonska sporna izplačila ter posle fakultet z nekaterimi izbranimi družbami. Televizija Slovenija je poročala, da so nekateri redno zaposleni profesorji ob plači skupno prejeli za skoraj 30 milijonov evrov avtorskih honorarjev. Dodatnih 20 milijonov je bilo nakazanih redno zaposlenim kot zunanjim izvajalcem, pet milijonov evrov pa z univerzo povezanim dobaviteljem.

To je bilo znano že marca 2017 in takratni rektor univerze Igor Tičar je zahteval forenzično preiskavo, a je moral oditi v pokoj še preden je odkritja predstavil na upravnem odboru univerze. Novi rektor Kačič pa zadeve nato ni naznanil organom pregona.

Sindikat visokega šolstva in znanosti Sviz je zdaj v javnem odzivu izpostavil, da bi moral rektor Zdravko Kačič, takoj ko je bil seznanjen s poročili, ustrezno ukrepati, da bi lahko razčistili sume o nezakonitem ravnanju posameznih zaposlenih.

"Pred približno tremi leti je Vrhovno sodišče RS v postopku, ki ga je za svojo članico sprožil Sviz, odločilo, da ima Univerza v Mariboru vzpostavljen neustrezen plačni sistem, po katerem učiteljev ni plačevala skladno z njihovimi nazivi. S tem univerza ni le kršila zakonodaje, temveč je (finančno) oškodovala tudi številne zaposlene in na njihov račun privarčevala znatna sredstva. Poročilo pa ugotavlja, da si je univerzitetna elita prav v času, ko je Univerza v Mariboru trdila, da za napredovanja zaposlenih nima sredstev, izplačevala nedostojne honorarje," pravijo v sinidkatu.

Zato pozivajo šolskega ministra Jerneja Pikala, naj zahteva od Računskega sodišča podrobno revizijo poslovanja Univerze v Mariboru, rekorja Kačiča pa pozivajo, naj razmisli o odstopu ter tako "pospeši nujno potrebno ugotavljanje odgovornosti vpletenih."

Kačič: Če bo revizija pokazala nepravilnosti, bomo ukrepali

Kačič je sicer v preteklih dneh zanikal odgovornost in pojasnjeval, da so se odločili za pregled te revizije in vanjo vključili tudi inštitut za poslovodno računovodstvo. Izsledki bodo znani predvidoma oktobra. Na seji senata univerze je povedal, da je v primopredaji poslov od prejšnjega vodstva univerze prejel le eno od obeh obravnavanih poročil ter ga predstavil kolegiju dekanov. "Če bo revizija pokazala kakršne koli nepravilnosti, bomo ukrepali. A to poročilo, ki je bilo zdaj predstavljeno v javnosti, ne more biti osnova za to, da bi lahko kar koli sklepali, še najmanj pa govorili o spornem poslovanju univerze v tako velikem obsegu," je zatrdil.