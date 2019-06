Odločitve tokrat še ni pričakovati. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Slovenija je tožbo proti Hrvaški pred Evropskim sodiščem za človekove pravice vložila septembra 2016, ker da je hrvaška država sistematično in dolgotrajno kršila pravice Ljubljanske banke, ki ni mogla izterjati dolgov hrvaških podjetij.

Slovenija navaja več kot 20-letno arbitrarno odločanje hrvaških sodišč in vmešavanje izvršilne veje oblasti v sodstvo, vključno s preprečitvijo že pravnomočnih izvršb ‒ vse s ciljem izvajanja hrvaških gospodarskih interesov.

Tožba vključuje 48 takih primerov, v katerih slovenska stran hrvaški očita kršitev členov evropske konvencije o človekovih pravicah, ki se nanašajo na pravico do poštenega sojenja, do učinkovitega pravnega varstva, prepoved diskriminacije in varstvo premoženja. Zaradi tega je bila banka prikrajšana za 430 milijonov evrov ‒ kolikor znaša zahtevek za pravično zadoščenje, gre pa za izračun sedanje vrednosti terjatev.

Po neuradnih informacijah je Evropsko sodišče v Luksemburgu za 8. julija razpisalo ustno obravnavo v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava oziroma neizpolnjevanja zaveze, ki jo je Hrvaška sprejela v procesu pristopanja k uniji. Torej, da bo spoštovala arbitražno razsodbo o meji med državama, je poročala TV Slovenija.

Sedemčlanski senat sodišča je decembra lani primer odstopil velikemu, 17-članskemu senatu, kar se zgodi v izjemnih primerih. Sodne prakse v podobnih primerih namreč ni.

Današnja obravnava se bo začela s polurno predstavitvijo pravnih argumentov Hrvaške, sledila bo predstavitev slovenskih pravnih argumentov, nato lahko sodniki obema stranema postavijo vprašanja. Obravnava je javna, vendar je prek spleta ne bo mogoče neposredno spremljati. Bo pa posnetek popoldne objavljen na spletni strani sodišča.

