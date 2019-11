NSi se želi premakniti proti sredini. Foto: BoBo

V govoru predsednika stranke je Matej Tonin dejal, da se v Sloveniji soočamo z dvema pogledoma, ki se jima v Novi Sloveniji odločno zoperstavljajo. Na eni strani je tu radikalna levica, ki v Sloveniji želi uveljaviti uravnilovko, enakost v revščini in razvrednotiti delo, na drugi pa podivjani kapitalizem, za katerega sta značilna podlo izkoriščanje delavcev in dogovorna ekonomija politično-finančnih omrežij. Skrivnost uspeha države je po njegovem mnenju v pravem ravnotežju med socialnim in tržnim principom.

Tonin je v nagovoru krščanske demokrate opredelil kot sredino tako po vrednotah kot po načinu delovanja. Aktualno vladajočo politiko pa je opisal kot "vladno tragikomedijo", ob kateri "človek ne ve, ali bi se smejal ali jokal".

Tonin je bil kritičen do javnega zdravstva. Kot je poudaril, je treba vzpostaviti sistem, v katerem bomo vsi državljani koristili razpoložljive kapacitete in ne zgolj tisti, ki imajo denar. Po njegovem prepričanju reforma zdravstvenega sistema, ki jo predlaga NSi, vsem državljanom omogoča dostopno zdravstvo. Prav tako si v NSi-ju prizadevajo za reformo pravosodja. Tonin se je obregnil ob več let trajajoče sodne postopke brez epiloga, zastaranja, procesne napake in založene oporoke.

Predsednik stranke Matej Tonin. Foto: BoBo

Naslovil je tudi vprašanje migracij, ki mora biti vprašanje skupne evropske politike, hkrati pa se je zavzel za okrepitev slovenske policije, zlasti pa vojske, ki "nam danes razpada pri živem telesu". Ker Hrvaška svojih meja nima pod nadzorom, pa po Toninovi oceni tudi še ni pripravljena na vstop v schengensko območje. Prav tako je bil Tonin izjemno kritičen do "blokade civilnega nadzora" nad obveščevalnimi službami in izključitev opozicije iz Sveta za nacionalno varnost.

Tonin: Težko poslušam zanikanje globalnega segrevanja

Dotaknil se je tudi podnebnih sprememb, ki po njegovih besedah "terjajo skupne akcije". "Težko poslušam tiste, ki zanikajo globalno segrevanje," je pripomnil ter se zavzel za odgovorno in racionalno ravnanje pri uporabi naravnih virov. Tonin je ob tej priložnosti povzel nekaj izhodišč prenovljenega programa stranke, ki delovanje NSi-ja opira na človekovo dostojanstvo, svobodo, pravičnost in varnost. Zavzel se je za varovanje začetka od spočetja do naravne smrti, za več otrok, za nedotakljivost človekovega dostojanstva.

"Krščanski demokrati smo sredina tako po vrednotah kot tudi po načinu delovanja," je dejal prvak NSi-ja. Osrednje vrednote neke družbe po njegovih besedah vedno zagovarjajo stranke sredine, zato je "z današnje perspektive smešno, kako so nas desetletja umetno rinili na obrobje".

Visoka udeležba

Kongresa se je sicer poleg 500 delegatov udeležilo še 100 do 200 drugih članov, kar po mnenju predsednika stranke Mateja Tonina predstavlja najboljši odgovor skeptikom do potez vodstva stranke. Stranka ima sicer trenutno okoli 9500 članov.

Med bistvenimi elementi prenovljenega programa so v stranki izpostavili človekovo dostojanstvo kot najvišjo vrednoto, iz katere so se razvile človekove pravice. V NSi-ju želijo graditi državo, kjer bo vsakdo imel priložnost za delo in ustvarjanje. S tem naj bi se v NSi-ju dokončno opredelili kot sredinska stranka.

Foto: BoBo

Novi izzivi, nov program

V NSi-ju so za današnji kongres pripravili posodobljen program, je za medije pojasnil podpredsednik NSi-ja Valentin Hajdinjak. V programu, ki so ga prav v Mariboru spisali pred 10 leti, določena področja, kot so trajnostni razvoj, digitalizacija in migracije, namreč niso bila tako dobro opredeljena. S prenovljenim programom se stranka po njegovih besedah ne odmika od krščanskodemokratskih vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost. Hajdinjak je ob tem izrazil zadovoljstvo, da tudi po opredelitvi NSi-ja kot sredinske stranke med članstvom ni bilo večjih nasprotovanj, ampak "so ljudje to sprejeli dobronamerno in so se v tej sredini tudi prepoznali".

Temeljni program v NSi-ju prenavljajo, ker se je svet v zadnjem desetletju toliko spremenil, da je treba nasloviti nove tematike in najti rešitve za nove izzive, so pred kongresom pojasnili v NSi-ju. Med temi izzivi navajajo migracije, podnebne spremembe, digitalizacijo in nove tehnologije, varovanje okolja in demografske izzive.