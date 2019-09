Tonin se ne strinja z domnevami, da bi NSi, če bi Levica odpovedala sporazum z vlado, "vskočila" namesto te stranke. Foto: BoBo

Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je ponovno zavrnil domneve, da namerava vstopiti v vlado Marjana Šarca ali z njo podpisati namero o projektnem sodelovanju, kakršno je trenutno z Levico. "Kako se bomo pogovarjali, bomo videli potem, ko se bodo za to ustvarili pogoji. Kot pa mi je danes znano, ne Levica ne Šarec še niso odpovedali sodelovanja," je dejal.

.@MatejTonin: S širitvijo v sredino se ne ponujamo vladi. Sredina smo zato, ker nočemo živeti v rezervatih, ki nam jih postavljata desnica ali levica. Če bi želeli biti v vladi, bi bili že pred letom dni. Ne želimo reševati te vlade, ponujamo pa ji roko pri dobrih projektih. — NSi (@NovaSlovenija) September 2, 2019

Kljub temu so v NSi-ju pripravljeni podpreti posamezne zakone, če so v skladu s njihovimi prepričanji in programom, je pojasnil Tonin. Veliko možnosti za sodelovanje v parlamentu vidijo na področju zdravstva. Tukaj bi bilo treba po Toninovih besedah za odpravo čakalnih vrst uporabiti vse zmogljivosti, tako v javnih kot zasebnih ustanovah. Pri tem so po njegovih besedah na isti valovni dolžini z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom, ki pa je, kot je ocenil, talec Levice.

Tonin vztraja, da je bila njihova odločitev pred letom dni, da ne vstopijo v Šarčevo vlado, pravilna in tudi tokrat nimajo nobenega namena vstopiti v vlado, pač pa se intenzivno pripravljajo na naslednje volitve, po katerih si želijo oblikovati jasno alternativo tako levici kot desnici.

NSi "zbral pogum" in se opredelil kot sredinska stranka

Glede napovedi, da se bo NSi z novim programom postavila na sredino političnega spektra, je Tonin zatrdil, da je NSi že sredinska stranka, le da so zdaj zbrali pogum ter to tudi jasno povedali. "Ko smo pogledali na levo, smo videli socialiste, ko smo pogledali na desno, smo videli nacionaliste in zanikovalce globalnega segrevanja," je strnil argumente za pozicioniranje NSi-ja na sredini.

Ob tem je zagotovil, da se stranka ne odpoveduje svojim temeljnim vrednotam, želi pa jasno sporočiti, da so to vrednote, ki predstavljajo središče družbe. "Mi predstavljamo neko normalnost, neko normalno stranko, ki je pripravljena na konsenz in sodelovanje," je poudaril.

Tako bodo v NSi novembra na programskem kongresu na novo sprejemali svoj temeljni program, ki pa vrednot te stranke po Toninovih besedah "ne bo obrnil na novo". Kot je dodal, program potrebuje nove poudarke, zlasti na področju okoljevarstva, digitalizacije in migracij.