Matej Tonin je pridobil pravno mnenje odvetniške pisarne Vrtačnik. Foto: DZ/Borut Peršolja

Zakonodajno-pravno službo je za mnenje o tem prosil član komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst SD-ja Matjaž Nemec. Vendar pa konkretnega odgovora v Knovsu niso prejeli, saj so v službi presodili, da niso pristojni za razlago že sprejetih zakonov in tudi ne za oceno pravilnosti izvajanja zakonov in drugih predpisov. Pravno mnenje bi pomenilo izrekanje o tem, ali je bila vložena zahteva Knovsa ustavna oz. zakonita. S tem pa bi se zakonodajno-pravna služba postavila v vlogo, ki je pridržana sodni veji oblasti, so navedli.

Bolj vsebinski odgovor pa je predsednik komisije Matej Tonin (NSi) prejel od odvetniške pisarne Vrtačnik, ki jo je zaprosil za pravno mnenje. Po njenem mnenju v okvir dejavnosti oz. v okvir delovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) spada tudi zagotavljanje kadrovskega potenciala. Zato menijo, da "preveritev zaposlovanja oz. spoštovanje ustave in zakona pri zaposlovanju posameznikov sodi v okvir pristojnosti Knovsa v razmerju do nadzora delovanja Sove".

Določbe zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, ki se nanašajo na nadzor nad delovanjem Sove, je po mnenju odvetniške pisarne treba razlagati ekstenzivno, tj. "v prid kar največjemu možnemu nadzoru, ki je še skladen z namenom zakona".

Zakonodajno-pravna služba DZ-ja meni, da ni pristojna o zadevi izreči mnenje. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Izjema le tajni sodelavci

Zakonodajalec je namreč zaradi občutljivosti vsebine delovanja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) nadzorno funkcijo namenoma umestil v polje parlamentarne funkcije oblasti, menijo. Pretirano oženje nadzornih funkcij Knovsa bi po njihovem mnenju lahko pomenilo znatno oslabitev ustavnih zavor in ravnovesij ter tlakovalo pot k morebitni arbitrarnosti ravnanj v okviru delovanja Sove.

Prav tako so v odvetniški družbi pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali lahko Knovs pridobiva podatke o kadrovanju oz. zaposlitvi konkretne osebe. Edino izjemo bi predstavljali podatki, s katerimi bi se razkrila identiteta tajnih delavcev ali sodelavcev.

Pirnat: V primeru spora odloči vlada

Podobno kot odvetniška pisarna ocenjuje tudi pravnik Rajko Pirnat. Kot je povedal za MMC Radiotelevizije Slovenija, je nadzor te komisije nad obveščevalnimi službami "nekako širši, kot je nadzor nad policijo in drugimi varnostnimi službami". "Parlamentarna komisija praktično nadzira celotno dejavnost obveščevalne službe," je dejal. Knovs podatkov sicer ne more dobiti kar tako, ampak mora povedati, kako se zahtevani dokumenti in podatki navezujejo na pristojnosti in naloge komisije.

Ima pa zakonodaja za primere spora predviden mehanizem. "V primeru spora je v zakonu predvideno, da odloči vlada," je opozoril Pirnat.

Očitki premierju Šarcu

Knovs je kadrovanje na agenciji vzel pod drobnogled po objavi očitkov premierju Marjanu Šarcu in državnemu sekretarju Damirju Črnčecu, da naj bi posredovala pri zaposlitvi uslužbenke na Sovi, sicer Šarčeve znanke. Pooblaščena komisija Knovsa je opravila nadzor na sedežu Sove in dodatno zahtevala še nekatere dokumente, a je Sova njihovo predajo zavrnila. Deloma zato, ker je "močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov", deloma pa, ker meni, da nadzor nad kadrovanjem ni v pristojnosti Knovsa, ampak inšpektorata za javni sektor, ki ga je tudi prosila za nadzor.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so se na inšpektoratu že odločili, da bo šlo za prioritetni nadzor, torej bo imel pri obravnavi prednost. Rok za dokončanje nadzora ni določen, inšpektor pa mora zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru sestavi v 30 dneh po opravljenem nadzoru, so še navedli.