Svete Višarje so romarski kraj vseh narodov, ki živijo v Furlaniji - Julijski krajini, Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, so pa tudi izjemno priljubljena turistična točka in pozimi smučarski center. Foto: Arhiv oddaje Kulturni vrhovi

Na vrh Svetih Višarij so se udeleženci odpravili peš po romarski poti ali z gondolo.

Romanje se je začelo na prostoru za cerkvijo Višarske Matere Božje ob 10.30 s predavanjem vrhovnega in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca z naslovom Tri Slovenije, ena identiteta.

Po predavanju bo slovesna sveta maša, ki jo bo letos skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval koprski škof Jurij Bizjak. Po maši pa bo na ploščadi za cerkvijo, ki jo krasijo poslikave Toneta Kralja, kulturni program.

Tako mašo kot kulturni program bosta s petjem in glasbo sooblikovala zbor Slovenski cvet iz severne Nemčije in Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. Dogodek organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi. Romanje sofinancira urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.