Trije slovenski policisti bodo tudi letos pomagali hrvaškim kolegom. Foto: BoBo

Trije slovenski policisti na Hrvaškem bodo sodelovali pri policijskih dejavnostih, ki jih njihovi hrvaški kolegi opravljajo v povezavi s slovenskimi državljani, predvsem pa omogočali hitrejšo komunikacijo s slovenskimi turisti in jim dajali pojasnila glede policijskih postopkov.

Pri svojem delu bodo nosili uniformo slovenske policije in ne bodo oboroženi, prav tako ne bodo izvajali policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni samo hrvaški policisti. Slovenski državljani se lahko na policiste obrnejo preko slovenskega veleposlaništva v Zagrebu ali posameznih policijskih postaj, kjer bodo policisti delovali, torej policijskih postaj Pulj, Novalja in Krk.