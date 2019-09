Foto: MMC/Televizija Slovenija

Ali bo premier Šarec vezal zaupnico na sprejetje proračuna, ni razkril niti v intervjuju za Televizijo Slovenija ob prvi obletnici imenovanja vlade. Šarec je govoril tudi o nedavnem obisku v Moskvi in potrdil, da se je z ruskim premierjem pogovarjal o prodaji Mercatorja. S premierjem se je pogovarjala novinarka in voditeljica Tanja Gobec.

Pred letom dni je prisegla vaša manjšinska vlada. Kaj je bilo v preteklem letu, odkar ste v vlogi predsednika vlade, največje presenečenje ali udarec? Je bila to razrešitev vašega zaupnika, generalnega sekretarja LMŠ-ja Braneta Kralja?

V politiki te ne sme presenetiti veliko stvari. Ko greš v politiko, veš, da se ne bo vse odvijalo tako, kot si želiš. To je bila ena od stvari, ki zagotovo za nikogar ni bila prijetna. A tako se je zgodilo, gremo dalje.

Vrnili ste se z obiska v Moskvi. Kaj sta se pogovarjala z ruskim premierjem Dimitrijem Medvedjevom? Je imel do vas kakšne zahteve v zvezi z Mercatorjem? Kaj ste obljubili?

Obisk v Rusiji je bil namenjen predvsem gospodarskemu sodelovanju. Gre za našo dolgoletno partnerico, ne nazadnje iz Rusije že 40 let poteka dobava zemeljskega plina. Tudi naša izvozna podjetja so precej aktivna. Naš promet z Rusijo znaša okoli milijarde evrov. Zaradi sankcij se je sicer nekoliko zmanjšala gospodarska aktivnost, a vendarle gospodarsko dobro sodelujemo. Da bi Medvedjev kaj zahteval od nas – tega ni bilo. Res pa je, da smo se pogovarjali tudi o Mercatorju. Mercator, iz takšnih ali drugačnih razlogov, že dolgo ni v državni lasti. Je pa za Slovenijo ključnega pomena, to smo tudi jasno izpostavili v pogovorih, da slovenski dobavitelji ostanejo del sistema.

Medvedjev torej ni zahteval udeležbe Slovenije pri sanaciji podjetja?

Ne.

Ni ostalo neopaženo, da ste bili v Rusiji v družbi – ali pa je bil on v vaši – župana prestolnice Zorana Jankovića. Nič ni narobe, če župan potuje v delegaciji s predsednikom vlade. A zakaj se je to prikazalo kot naključje, na podlagi fotografij ni videti, da bi šlo za naključje. Ne nazadnje ste prisostvovali podpisu sporazuma z županom Moskve.

Župan mesta Ljubljana ni bil v državni delegaciji. Kdaj v preteklosti je bil, tokrat ne. V Rusijo je potoval v lastni režiji in podpisal sporazum z županom Moskve.

Je naključje, da ste bili sočasno na istem mestu?

Naključje verjetno ni, saj je bil to slovenski obisk, mesti Moskva in Ljubljana pa sta pobrateni mesti. Odprl se je tudi spomenik. To je prvi spomenik na ruskih tleh, ki obeležuje slovenske žrtve, ki so padle v vseh vojnah na ruskih tleh. A župan Ljubljane ni bil del državne delegacije. Je pa javnost verjetno to razburilo zaradi odpisa 29-milijonskega dolga. Tu ljudi lahko razumem. Nekomu rubijo hišo za 100 evrov, na drugi strani pa nekomu ni treba plačati dolga.

A dejstvo je, da je bila zakonodaja sprejeta leta 2013, sodelovale so vse stranke. Mislim, da je bila proti samo Nova Slovenija. SDS, ki je danes zelo glasen, se je vzdržal glasovanja. Če hočemo drugačno situacijo, moramo spremeniti zakon, a zadev za nazaj ne bomo rešili.

Toda ta insolvenčna zakonodaja je bila sprejeta v dobrem duhu, saj je imela za cilj zaščito upnikov. A očitno se ne interpretira tako. Vsaka nova zakonodaja je nato spet spisana v dobrem duhu, povsem drugo je, kako se izvaja. Sodišče je povedalo svoje, očitno pa ni nobenih varovalk, če nekdo skuša zlorabiti ta zakon.

Pri pisanju zakonodaje se velikokrat zgodi, da jo kasneje nekdo zlorabi.

Je tu prišlo do tega?

Sodišče je odločilo po zakonu. Sam težko komentiram sodbe sodišč, saj sem vedno govoril, da se to ne komentira. Lahko pa komentiram nezadovoljstvo ljudi, ki to težko razumejo. Še posebej, ker vidimo, da so bile tu jahte in podobni stroški. Na drugi strani pa je bila prisilna poravnava, v kateri je bil ta dolg odpisan. Zakonodajo se je v prihodnje treba truditi pisati tako, da takih lukenj ne bo. Nas obtožujejo, da smo sprejeli najmanj zakonov doslej, čeprav smo pred volitvami vsi govorili, da je zakonov preveč. Pri nas je problem, da eno materijo obravnavajo trije različni zakoni in nato prihaja do dilem, kateri od zakonov je merodajen. Mislim, da je treba še kakšen zakon ukiniti in sprejeti kakšen pameten zakon.

Razrez proračuna je bil narejen, nato je prišla napoved nižje gospodarske rasti. Finančni minister je napovedal linearno znižanje sredstev po vseh ministrstvih. Bo kakšna izjema? Bo katero od ministrstev obdržalo tisto, kar mu je bilo obljubljeno v prvem razrezu? Notranje ministrstvo bo dobilo najdebelejši proračun doslej.

Notranje zadeve so državotvorni resor izjemnega pomena. Če poslušamo ljudi na terenu, se bojijo migracij, bojijo se za lastno varnost in ali bo njihovo premoženje zaščiteno. Želimo poudariti varnost kot temeljno prioriteto, s katero smo se strinjali vsi. Varnost je osnova za vse preostalo, tudi za raziskave in razvoj, kjer nam očitajo, da dajemo premalo. A če nam bo varnostni sistem klecnil, potem tudi drugih aktivnosti ne bomo mogli izvajati. Zato se mi zdi izjemnega pomena, da ima ministrstvo za notranje ministrstvo dovolj proračuna, da lahko izvaja svoje naloge. Enako smo se dogovorili na obrambnem ministrstvu. Ta dva resorja sta ključna za varnost Republike Slovenije. Živimo v dinamičnem svetu, vemo, da se dogajajo čudne stvari. Tudi Iran utegne postati krizno žarišče … To pa seveda spodbuja migracije in organizirano tihotapljenje. Če MNZ ne bo imel dovolj proračuna, potem bomo videli migrante, ki se bodo potikali po mestih, ležali po postajah, kot se to dogaja v drugih državah, tudi na zahodnem Balkanu.

Rekli ste, da se še niste odločili, ali boste vezali zaupnico vlade na sprejetje proračuna. V NSi-ju so rekli, da te vlade ne bodo reševali. Kaj je z Levico? Zdi se, da vas ne skrbi, da glasove za proračun lahko dobite tudi pri SNS-u. In kaj bi SNS v zameno dobil? Enkrat vam je glasove že dal.

Tudi jaz se včasih sprašujem, kaj je z Levico, tako da … Deliva isto vprašanje. Res je, da imamo sporazum in še vedno verjamem, da ta sporazum drži. Verjamem, da bo prevladala modrost, da po enem letu ugotovimo, da smo nekaj realizirali, vsega pa ne. Če prejšnje vlade, močno večinske, niso mogle vsega realizirati … Vemo, da je prejšnja vlada imela 36 poslancev v državnem zboru. Mi, kot stranka, ki vodi koalicijo, jih imamo 13, samo tri več od druge največje koalicijske partnerice. Tistemu, ki malo razmišlja, je takoj logično, da je v taki vladi bistveno težje kaj spremeniti in sprejeti.

A to ne more biti večni izgovor.

To ni izgovor. To je dejansko stanje. Tudi sam si ne zatiskam oči, da smo vse naredili, daleč od tega. Tudi meni ni vse všeč in nisem z vedno zadovoljen z rezultati. Zato računam, da bo Levica vztrajala z nami.

Kakšno je vaše mnenje o odnosu Levice do koalicijskih strank? Nekateri v koaliciji pravijo, da gre za izsiljevanje, Levica pa trdi, da hoče le izpolniti del programa, s katerim je nagovorila volivce, skozi vlado, ki smo ji omogočili, da je nastala. Izsiljevanje ali izpolnjevanje programa?



Levico zelo dobro razumem. A je treba tudi povedati, da sta v Grčiji finančni minister Janis Varufakis in premier Aleksis Cipras zmagala na volitvah z visokoletečimi obljubami. Rezultat teh obljub pa je danes desna vlada Kiriakosa Micotakisa. Zato je treba biti skrben in se zavedati, kaj v naši državi pomeni premakniti neko stvar. Vemo, da investicije v prostor umeščamo po deset let. Denacionalizacija, čeprav je že skoraj končana, en odstotek nerešenih zadev ostaja že 30 let. Levica pa včasih misli, da se stvari da rešiti čez noč. V vladi, v kateri je pet partnerjev, je to bistveno težje.