Levica je sklicala sestanek koalicijske delovne skupine, v kateri bodo politični partnerji do konca meseca usklajevali predlog Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovem prenosu na obvezno. Foto: BoBo

Levica, ki je pripravila predlog, vztraja pri izpolnitvi te zaveze že to jesen in s tem pogojuje podporo proračunu, medtem ko koalicija v ultimate ne privoli. Tako bo verjetno že tokrat jasno, ali so mogoča zbližanja.

Še pred sestankom delovnih skupin naj bi se usklajevala koalicija. V tej so že poudarili, da predlog Levice po izračunih ministrstva za finance in ministrstva za zdravje, ki namerava svoj predlog pripraviti do junija prihodnje leto, ne pije vode.

Medtem je premier Marjan Šarec Levico spomnil tudi na dogovor, da bodo dopolnilno zavarovanje prenesli v obvezno, če bodo to dopuščale javnofinančne razmere.

Poslanec Levice Miha Kordiš je v torek v odgovor očitkom koalicije ponovil, da je predlog Levice vsebinsko in tehnično točno tak, kot določata koalicijski sporazum in sporazum vlade z Levico. Na vprašanje, koliko in na katerih točkah so pripravljeni popustiti, ni odgovoril konkretno.

V Levici vztrajajo, da bo po njihovem predlogu 95 odstotkov zavarovancev na boljšem. Medtem pa je minister za zdravje Aleš Šabeder opozoril, da predlog povečuje obremenitev aktivnega dela prebivalstva in stroške dela, ob čemer je spomnil na ohlajanje gospodarstva.

Prek 500 milijonov evrov bi po predlogu Levice namesto z dopolnilnim zavarovanjem zbrali s povečanjem prispevnih stopenj ter z novim prispevkom na kapitalske dohodke. Zaposlenim in pokojninski blagajni bi se prispevna stopnja dvignila za eno odstotno točko, delodajalcem 1,6 in samozaposlenim dve odstotni točki.

Do predloga so kritični tudi v delodajalskih vrstah, sindikalna stran argumente podpira, v zavarovalnicah pa svarijo pred nepremišljenimi posegi.