Foto: Reuters

Moralesovo mesto je ob podpori ustavnega sodišča zasedla opozicijska podpredsednica senata Jeanine Añez, ki velja za veliko nasprotnico donedavnega predsednika, in se razglasila za začasno predsednico.

ZDA so jo že priznale kot predsednico. "ZDA čestitajo Jeanine Anez, ker se je odločila, da bo kot začasna predsednica vodila državo skozi demokratično tranzicijo v skladu z bolivijsko ustavo," je dejal ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Bolivijce pa je pozval, naj se vzdržijo nasilja.

Moralesu zvesti poslanci skušajo zdaj izpodbijati legitimnost imenovanja Añezove in bojkotirajo seje kongresa.

Medtem podporniki 60-letnega Moralesa svoje nezadovoljstvo izražajo na ulici. Protestniki so se v sredo podali do predsedniške palače v La Pazu, skandirali "Državljanska vojna, zdaj", nekateri so kot orožje vihteli lesene deske in kovinske plošče, policija pa je odgovorila s solzivcem, poroča AP.

O protestih poročajo tudi z drugih koncev države. Najhuje je bilo na vzhodu države, blizu mesta Santa Cruz, kjer sta bila v spopadih ubita dva mlajša moška.

Jeanine Añez trdi, da se na oblast ni povzpela z državnim udarom. Foto: Reuters

Pripravljen se je vrniti

Morales je odstopil v nedeljo, po več tednih protestov zaradi spornih volilnih rezultatov 20. oktobra. Kot je povedal, je bil v odstop prisiljen, a je to storil prostovoljno, "da bi ustavil prelivanje krvi".

Po odstopu je socialistični voditelj, ki je Bolivijo vodil zadnjih 14 let, poletel v Ciudad de Mexico, pravi pa, da se je pripravljen vrniti.

"Če me moji ljudje prosijo, smo se pripravljeni vrniti. Vrnili se bomo prej ali slej ... da bi pomirili razmere v Boliviji," je dejal na novinarski konferenci in za "državni udar" okrivil ZDA, ki da stojijo za njim.

52-letna Añezova medtem vztraja, da pri zamenjavi vodstva ni šlo za državni udar, in se zavezala, da bo kmalu razpisala nove volitve. "V Boliviji ni državnega udara, gre za ustavno zamenjavo," je poudarila.

Konservativna Añezova je svojo novo vlogo prevzela z Biblijo v roki in nemudoma napovedala ukinitev nekaterih Moralesovih reform. V sredo je imenovala vlado, v kateri je 11 ministrov, ter novega vrhovnega poveljnika vojske.

Hkrati je podprla venezuelskega opozicijskega vodjo Juana Guaida.