Poleg območja evakuacije so pristojni določili tudi 600-metrski zaklonski pas, v katerem se stanovalci ne smejo gibati na prostem, ampak morajo zaradi varnosti ostati v svojih domovih. Foto: Mestna občina Maribor

Tudi tokrat bodo evakuirali ljudi, ki živijo v radiju 300 metrov od najdbe 500-kilogramske letalske bombe. To so konec prejšnjega tedna našli na gradbišču pri Železniškem mostu.

Postopek onesposobitve bombe bo oznanila sirena ob 12. uri, končali pa naj bi ga do 16. ure. Tudi konec nevarnosti bo oznanila sirena in takrat se bodo ljudje lahko vrnili na svoje domove.

Evakuacija in prepoved gibanja na prostem

V času postopka uničenja bombe bo veljala prepoved gibanja ljudi in vozil, ceste bodo zaprte, železniški promet ustavljen, prekinili pa bodo tudi dobavo plina. Ker gre za dvakrat večjo bombo, kot je bila tista, ki so jo onesposobili v četrtek, bodo pristojni vzpostavili tudi 600-metrski pas zaklanjanja, v katerem bo ljudem prepovedano gibanje na prostem. V tem pasu sicer živi okoli 2.200 ljudi. Pristojni so ljudje pozvali, naj se v času onesposabljanja bombe umaknejo iz delov stanovanja, ki gledajo proti kraju dogodka.

Okoli tisoč ljudi, ki živijo v 300-metrskem pasu okoli najdišča bombe, pa bo moralo svoje domove za nekaj časa zapustiti, v času evakuacije pa se lahko zatečejo v dvorano Tabor.

Dezaktivacija bo zahtevnejša

Tokratna dezaktivacija bo zahtevnejša od tiste, ki so jo uspešno opravili v četrtek. Pri prvi bombi je onesposobitev trajala približno dve uri, tokrat pa bo po predvidevanjih strokovnjakov bolj zapleteno, saj ima eksplozivno telo le en vžigalnik. Če ga pirotehnikom ne bo uspelo odviti, se ga bodo lotili "z zažiganjem, letalnik bo nadziral, da bomo prišli z 250 kg na 10 kg razstreliva, potem pa bodo njegov preostanek nadzorovano uničili", je pojasnil Darko Zonič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Pristojne službe javnost pozivajo, naj zaradi varnosti dosledno upošteva navodila.