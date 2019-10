Zaradi varnosti bo evakuiran del mesta v radiju 300 metrov od najdišča prve bombe. Foto: Mestna občina Maribor

V mestu bodo ob 12. uri sprožili alarm za splošno nevarnost in takrat bodo strokovnjaki začeli postopek onesposobitve bombe. Ko bo postopek končan, bo sirena sporočila konec nevarnosti in ljudje se bodo lahko vrnili domov.

Evakuacija velja do predvidoma 16. ure

Na območju evakuacije, torej 300 metrov od najdišča bombe, bo v času postopka prepovedano gibanje ljudi in vozil, ceste bodo zaprte, železniški promet bo ustavljen, prav tako bo prekinjena dobava plina. Nakupovalno središče Europark bo zaradi praznikov zaprto, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa so izpraznili del prostorov in prepovedali obiske. Svoje domove morajo zapustiti tudi stanovalci, ki živijo na tem območju.

Gre za uničenje ali onesposobitev ene od dveh bomb, ki so jih med deli na gradbišču v Mariboru našli prejšnji teden.

V nedeljo onesposobitev 500-kilogramske bombe

Bombo, ki jo bodo onesposobili danes, so našli na gradbišču v bližini nakupovalnega središča Europark, drugo, večjo, 500-kilogramsko, pa so našli na gradbišču pri železniškem mostu čez Dravo. To bodo predvidoma onesposobili v nedeljo, zaradi postopka pa bo v nedeljo domove začasno moralo zapustiti več ljudi.

Za evakuirane prebivalce so pripravili začasno zatočišče v dvorani Tabor.

Pristojne službe javnost pozivajo, naj zaradi varnosti dosledno upošteva navodila.