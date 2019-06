Barve mavrice na Glavnem trgu v Mariboru. Foto: Televizija Maribor/Janez Krušič Sterguljc

"Danes nas varuje policija pred nasiljem, ki je sicer nevidno, a med ljudmi splošno prisotno," je za Televizijo Slovenija še dejal aktivist Renato Volker. Zbiranje udeležencev prve parade ponosa na Štajerskem se je začelo ob 13. uri na Glavnem trgu. Parada poteka pod geslom Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?.

Tudi predsednik UEFA, Aleksander Čeferin, podpira Parada ponosa Maribor: UEFA #EqualGame +++++++++++++++++ Njegova... Publiée par Maribor skozi rožnata očala sur Vendredi 28 juin 2019

Na vabilo na mariborsko parado ponosa se je odzval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Dejal je, da mu je iskreno žal, da se parade ne more udeležiti, ter da mu je žal, ko sliši, "da želi majhna skupina nogometnih oboževalcev zmotiti parado." "Tisti, ki kličejo k nasilju do vas ali vaših prijateljev, živijo v veliki zmoti. Zaslužite si samo spoštovanje in nič drugega," je zapisal Čeferin.

"Menimo, da je Maribor pripravljen, da doživi svojo prvo parado. Da smo dovolj odprto mesto," je pred parado dejala Marja Guček z Mladinskega kulturnega centra Maribor, ki organizira dogodek. Parado prireja MKC Maribor v sodelovanju z romunsko organizacijo Go Free v okviru mednarodnega projekta Združeni s ponosom/United with pride. MKC Maribor sicer že od leta 2014 izvaja program Maribor skozi rožnata očala, ki z informacijami, druženjem, nasveti in različnimi dejavnostmi pomaga vsem z vprašanji pri odkrivanju in sprejemanju svoje spolne identitete ali spolne usmerjenosti. "Nagovarjamo predvsem mlajšo populacijo in prav pobuda mladih je bila, da tudi v Mariboru priredimo parado ponosa," je pojasnila Gučkova. V prejšnjih letih so prirejali Akcije strpnosti v obliki deljenja informacij in gradiva z vsebinami LGBT+ na stojnici, s parado ponosa pa želijo te aktivnosti nadgraditi.

Prva parada ponosa je v Sloveniji potekala leta 2001. Kot prvo parado ponosa v svetu pa štejejo protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev in lezbijk uprla racijam in nasilju policistov v lokalu Stonewall v New Yorku. Od takrat parade ponosa prirejajo po vsem svetu kot spomin na ta dogodek, kot opozorilo na diskriminacijo istospolno usmerjenih ter za promocijo strpnosti.

