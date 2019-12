V predoru Karavanke naj bi prišlo do izpada elektrike. Foto: BoBo

Poleg težav v predoru Karavanke ponekod po državi promet ovira sneg na cestišču, s Prometnoinformacijskega centra pa poročajo, da se v določenih predelih države pojavlja tudi gosta megla, ki zmanjšuje vidljivost. Nekatere ceste so lahko tudi poledenele, zato voznike opozarjajo, naj vozijo strpno in vožnjo prilagodijo razmeram na cesti.

Prepovedan je promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič–Črni Vrh–Col ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Petrina in Podplanina. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič.

Po podatkih Agencije za okolje snežna odeja na Pokljuki, Predelu, Logatcu in Babnem Polju danes zjutraj sega do 30 centimetrov, na Vrhniki in v Novi vasi 25, v Bohinju 20 centimetrov. Danes bo precej jasno, ponekod po nižinah bo ves dan megla.