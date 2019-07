Socialni demokrati Lenarčiča ne bodo podprli. Foto: BoBo

Predsednik SD Dejan Židan je med obiskom v Mariboru dejal, da Lenarčič ne uživa njihove podpore. "Kandidat ni takšen, da bi užival našo podporo, kar se bo videlo na vseh glasovanjih," je odgovoril na novinarsko vprašanje, ali bodo v njihovi stranki podprli predlaganega kandidata za komisarja.

"Žal nam je, da na ta način predsednik vlade sporoča koalicijskim partnerjem, kaj je zanj partnerski dialog, kaj je spoštovanje koalicijskih partnerjev. Mi smo se pogovarjali v ponedeljek in takrat je povedal, da išče in razmišlja o zelo uglednem posamezniku. Tako je bilo govora, kakor da bo kandidat vsaj dr. Danilo Türk. Mi smo predlagali, da sledimo tudi temu, kar želi nova predsednica Evropske komisije, torej ženski in moški kandidat. Dogovorjeni smo bili, da pogovori danes popoldne potekajo, doživeli pa smo to informacijo, ki je njegova odločitev," je pojasnil.

Že pred tem so v SD komentirali odločitev predsednika vlade v pisnem sporočilu za javnost, v katerem so zapisali, da je odgovornost predsednika vlade, da skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji.

V sporočilu so se obregnili tudi ob "politično trgovino", ki je spremljala izbor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. "Evropska unija pred novimi in veliki izzivi potrebuje vodstvo s široko demokratično legitimnostjo. Novo predsednico Evropske komisije spoštujemo, a to ne spreminja dejstva, da je njena kandidatura plod nesprejemljive politične trgovine za zaprtimi vrati. Šibka politična večina, ki je omogočila njeno izvolitev, sloni na skrajno desnih glasovih Orbana in Kaczynskega. Omenjene sile ne spoštujejo evropskih vrednot, kot so vladavina prava, demokracija in preseganje preživetih nacionalističnih miselnih in političnih okvirov," so zapisali v SD. Dodali so, da je to je po njihovem prepričanju resna napaka.

Zato so pričakovali, da bo "Slovenija ravnala drugače in za slovenskega komisarja izbrala osebo z demokratično legitimnostjo kot ključnim pogojem, ob tem pa še s kompetencami, izkušnjami in ugledom v Sloveniji, v Evropski uniji in širše". Predlog, ki ne upošteva demokratične legitimnosti kot ključnega merila je za SD nesprejemljiv, so še dodali v stranki v kateri sicer niso skrivali želje, da bi Slovenija za komisarsko mesto predlagala njihovo evropsko poslanko Tanjo Fajon.

Trček: Lenarčič ni politično in državniško ime

Poslanec Levice Franc Trček je po današnjem predlogu premiera Marjana Šarca, naj vlada za evropskega komisarja predlaga vodjo predstavništva pri EU Janeza Lenarčiča, dejal, da gre za "pričakovan izbor glede na imena, ki so krožila". Vendar meni, da je Lenarčič "premalo politično in državniško ime za zahtevne čase, v katerih je EU".

Trček je dejal, da Lenarčiču ni mogoče očitati nestrokovnosti. "Problem je v tem, da mi ne naredimo ljudi za to zahtevno politično funkcijo," je poudaril. Po njegovih besedah sta bili pri morebitnih kandidatih za komisarje dve izbiri. "Ali gre za nekoga, ki birokracijo EU pozna in je njen del ter dejansko ni politik, je birokrat," je pojasnil eno stran. Na drugi strani pa so po njegovih besedah diplomati, ki niso politiki. "Skratka nek pričakovan izbor glede na imena, ki so krožila in glede na napenjanje Šarca nasproti ostalim predlogom koalicije," je dodal.

Poslanec Levice Franc Trček ni navdušen nad Lenarčičem. Foto: BoBo

Resor za širitev je premalo ambiciozen

Premier je kot enega od resorjev, ki bi zanimali Slovenijo, omenil širitev. Trček je ob tem spomnil na napoved francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da širitve v naslednjih petih letih ne bo. "Obstaja cel niz drugih resorjev, ki bi bili bistveni," je dejal Trček ter med drugim omenil energetskega in resorje za mladino, socialo in kulturo. Resor za širitev je po njegovem mnenju nezahteven in neambiciozen. "Zdi se mi, da bi potrebovali več ambicioznosti, tudi tihe diplomacije v ozadju za kakšen vsebinsko močnejši resor," je dodal. Meni, da se mora država vprašati, zakaj nismo zmožni v Evropsko komisijo predlagati "politično močnih, tudi zunaj prepoznavnih kandidatov", in dodal: "Veste, ker tudi naši fantje z desnice zunaj ne kotirajo ravno visoko."