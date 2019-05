Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, ko se bo tudi končal volilni molk. Foto: BoBo

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Izidi glasovanja bodo znani po 23. uri, ko se bodo v EU-ju zaprla še zadnja volišča. Takrat bodo v Bruslju objavili tudi prvo projekcijo sestave novega evropskega parlamenta.

Ponekod po Evropi so že volili

Evropske volitve, na katerih ima pravico glasovanja skoraj 430 milijonov volivcev, so se začele v četrtek, ko so glasovali v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, v petek so volili na Irskem in Češkem, v soboto pa v Latviji, na Malti in na Slovaškem.

Izidi po 23. uri

V Sloveniji bo okoli 1,6 milijona volivcev glas lahko oddalo na 3.005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Volivci bodo za osem poslanskih sedežev v evropskem parlamentu lahko izbirali med 103 kandidati s 14 kandidatnih list. Glasuje se tako, da volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.

Katerim kandidatom je uspelo prepričati volivce, bo znano po 23. uri, ko se bodo kot zadnja v EU-ju zaprla volišča v Italiji.