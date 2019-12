Poleg sladkarij, muslija, čaja, grisinov in majhne stekleničke olivnega olja so Sintalovi zaposleni prejeli še copate z logotipom podjetja, službeno revijo Sintalček in novoletno čestitko. Foto: MMC RTV SLO

"Vsako leto smo dobili nekaj. Mi smo temu rekli božičnica, podjetje pa poračun regresa. Vse skupaj je zneslo za približno 80 evrov, zraven smo prejeli še škatlo z nekaj hrane. Letos pa denarja ni bilo, škatle s hrano prav tako ne. Namesto tega smo brez dodatnega pojasnila dobili pol manjšo rdečo darilno vrečko s čestitko in nekaj drobnarijami," je povedal varnostnik, ki je pri Sintalu zaposlen že več kot deset let.

Izplačilo božičnice ali 13. plače sicer ni obveza delodajalcev, temveč gesta, s katero uspešna slovenska podjetja svoje zaposlene nagradijo in jim s tem pokažejo, da so zaslužni za poslovne uspehe in predstavljajo ključni del zgodbe. Lani je bila takšnega izplačila deležna slaba četrtina zaposlenih v zasebnih slovenskih podjetjih, povprečni znesek pa je znašal 731 evrov bruto. Glede na to, da Sintal dosega uspešne poslovne rezultate – iz letnega poročila je razvidno, da je imelo podjetje v letu 2018 več kot dva milijona evrov dobička iz poslovanja -, je bil del zaposlenih nad letošnjo nagrado ob koncu leta razočaran.

"Z ekipo smo se odločili, da bomo vrečko zavrnili, ker se nam je vse skupaj zdelo smešno. Najprej smo jo želeli protestno zabrisati v smetnjak, a se je hrane vseeno zdelo škoda," je povedal varnostnik, ki je zato vzpostavil stik z Ratkom Stojiljkovićem, ki v decembru vodi dobrodelno akcijo Nahranimo ljudi. Skupina sedmih varnostnikov je tako svoje darilne vrečke podarila v dobrodelne namene. "Odločili smo se, da bomo vse skupaj donirali brezdomcem, ker nas podjetje navsezadnje tako tudi obravnava," so svojo potezo obrazložili varnostniki.

Sladkarije, čaj, copati in službena revija

Medtem ko so nekatera podjetja svojim zaposlenim ob koncu leta izplačala štirimestne božičnice, se je morala večina delavk in delavcev zadovoljiti s skromnejšimi nagradami in darili. Foto: Radio Koper

Na to, da so bili Sintalovi varnostniki in varnostnice deležni skromnega darila, je opozarjala tudi objava, ki je ta teden zakrožila po družbenem omrežju Facebook. "Vsa čast ljudem, ki jim kljub minimalni plači in taki božičnici uspe narisati male nasmehe na obrazih," je pisalo ob fotografiji, ki je prikazovala vsebino darilne vrečke. Poleg sladkarij, muslija, čaja, grisinov in majhne stekleničke olivnega olja so Sintalovi zaposleni prejeli še copate z logotipom podjetja, službeno revijo Sintalček in novoletno čestitko.

Za komentar smo se obrnili tudi na podjetje Sintal. "Navedba, da smo izplačali božičnico v obliki paketov s hrano, je absolutno neresnična," so na vprašanja v povezavi z darilnimi vrečkami odgovorili iz največjega slovenskega podjetja za zasebno varovanje. Dodatnih pojasnil o tem, zakaj so se odločili za tovrstno obdarovanje in koliko denarja so namenili za darila, niso podali. Varnostniki vsebino darilne vrečke po lastni presoji ocenjujejo na dobrih dvanajst evrov in dodajajo, da je proizvode sicer mogoče dobiti v interni Sintalovi trgovini, v kateri lahko zaposleni kupujejo s posebnimi boni.

Sindikat opozarja na slabo organiziranost

"Ne gre za nehvaležnost ali požrešnost. Razumeti morate, da plače v našem poklicu niso visoke, ljudje so večinoma na minimalnih plačah, zato menimo, da si ob dobrih poslovnih rezultatih podjetja zaslužimo malo več spoštovanja in pozornosti," je vse skupaj komentiral varnostnik iz skupine, ki je svoje vrečke odstopila brezdomcem.

Za komentar smo se obrnili tudi na Majdo Marolt, predsednico Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), ki s primerom ni bila seznanjena. "Varovanje je dejavnost, ki je v družbi zelo pomembna in premalo cenjena," je ob tem dejala Maroltova in dodala, da imajo na sindikatu težave, ker se delavci iz te panoge redko povezujejo in organizirajo ter da je "težko kaj doseči, ker se ljudje velikokrat niti ne poznajo med sabo".