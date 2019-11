Seja se bo začela ob 9. uri. Foto: Radio Koper/DZ

Novembrska seja do zdaj: - ponedeljek,

- torek,

- sreda.

Državni zbor bo z današnjim zasedanjem končal redno novembrsko sejo. Zadnji dan bodo poslanci obravnavali tudi predloga spremembe zakona o lekarniški dejavnosti in novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Po predlog zakona o lekarniški dejavnosti sdf bodo lekarne imele več čas za prekinitev lastniških (vertikalnih) povezav z veledrogeristi.

Prepoved je DZ na predlog takratne vlade Mira Cerarja uzakonil z novelo zakona o lekarniški dejavnosti decembra 2016, in to po številnih postopkovnih težavah. Veletrgovci z zdravili, ki so povezani z izvajanjem lekarniške dejavnosti, bi prvotno morali poslovanje prilagoditi omejitvi do januarja 2018, vendar so poslanci nato rok podaljšali do konca letošnjega leta.

A tudi to je po mnenju predlagateljev tokratne spremembe zakona o lekarniški dejavnosti - pod predlog so se podpisali poslanci LMŠ-ja in SMC-ja z Janijem Möderndroferjem (SMC) na čelu - še vedno prekmalu, zato so predlagali podaljšanje prilagoditvenega obdobja do konca leta 2021. Vlada predlogu ne nasprotuje.

Video: Prenos v živo od 9. ure naprej



Licence za tehnike zdravstvene nege



Vladni predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti pa uvaja licenco za tehnika zdravstvene nege. Zakon namreč omogoča priznanje z delom pridobljenih kompetenc tehnikom zdravstvene nege, ki so ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev v zadnjih 15 letih najmanj 12 let več kot polovico delovnega časa izvajali aktivnosti diplomirane medicinske sestre.

Takim delodajalec ponudi pogodbo za zaposlitev na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, ne prizna pa jim izobrazbe diplomirane medicinske sestre in posledično tudi ne pristojnosti za izvajanje vseh njenih aktivnosti. Zdajšnjo neustrezno ureditev predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti popravlja z uvedbo licence.

Se vrača kulturni evro?



DZ bo obravnaval predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi. Z novim tovrstnim zakonom, popularno imenovanim zakon o kulturnem evru, želi resorno ministrstvo ponovno pospešiti razvoj v kulturi.

Slovenija je tovrstni zakon prvič sprejela leta 1998, še v času tolarja. Zatem je bil z namenom, da bi podaljšali rok za njegovo izvedbo, dvakrat noveliran, leta 2002 in leta 2008, ko mu je bil podaljšan rok do leta 2013. Od leta 1999 do 2013 je bila porabljena približno tretjina vseh predvidenih sredstev. Po letu 2013 so sledili poskusi, da bi zakon ponovno podaljšali, nazadnje lani, a se niso uresničili.

Aktualni predlog za investicijska in razvojna vlaganja v kulturo v letih od 2021 do 2027 predvideva 122,6 milijona evrov. Kot nujne programe, katerim bi bila sredstva namenjena, navaja sedem točk.

Na prvo mesto postavlja sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov ter ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene slovenske kulturne dediščine, nadalje pa med drugim še ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, ohranjanje in obnovo slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter podporo rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju.

Odbor DZ za kulturo je predlog podprl z dopolnilom, da se ga bo izvajalo ne glede na javnofinančne zmožnosti.

Drugo na dnevnem redu



Zadnji dan novembrske seje bo DZ obravnaval še predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi in predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2018.