Božič je eden največjih krščanskih praznikov, ob katerem se kristjani spominjajo rojstva Jezusa Kristusa. Foto: BoBo

Polnočno mašo v ljubljanski stolnici bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski stolnici pa mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Papež Frančišek bo na sveti večer daroval polnočnico v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Pri prazničnem okraševanju bazilike svetega Petra tudi letos sodelujeta slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič, zanju je to že sedmi božič med vatikanskimi vrtnarji, je za Radio Slovenija poročal dopisnik RTV Slovenija iz Italije Janko Petrovec. Kot je dodal, se Rim, ki se je zaradi nakupovalne mrzlice preteklih dni znašel v krčih prometnih zamaškov, počasi umirja. Skoraj polovica njegovih meščanov bo božič preživela zdoma: v krajih svojih prednikov na jugu in severu države ali na krajših počitnicah, v mestu pa so številni turisti in romarji.

Slovesno bo tudi v Betlehemu, kraju rojstva Jezusa Kristusa, kjer bo mašo daroval poglavar Katoliške cerkve v Sveti deželi Pierbattista Pizzaballa.

Poslanice katoliških škofov in evangeličanskega škofa

Prihod učlovečene božje besede v našo deželo in med nas naj bo tako uspešen, kot piše o božji besedi prerok Izaija, so v božični poslanici zapisali slovenski katoliški škofje. Po njihovem voščilu naj novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha ter razvedri in na široko odpre naša srca, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Škofje voščijo za božič tudi vsem pravoslavnim in evangeličanom, judom in muslimanom. "Naj nas navdihuje skupna pisana božja beseda in naj nas blagoslavlja naša učlovečena božja beseda," so zaželeli.

"Kadar tudi mi ljubimo, kot je ljubil Kristus, mu postanemo vedno bolj podobni, delujemo, verujemo in živimo skladni z njegovo podobo," je poudaril evangeličanski škof Leon Novak, ki je v božični poslanici zapisal, da evangeliji opisujejo prihod božjega sina v ta svet, njegovo rojstvo pa je začetek zgodovine božjega odrešenja za vse človeštvo. Božič je hkrati sporočilo vsakemu izmed nas, da ga Bog ljubi in hrepeni po njem, je navedel.

Po domovih bodo verniki zvečer postavljali jaslice, ki predstavlja Jezusovo rojstvo v Betlehemu. Središče jaslic je božja družina z Jožefom in Marijo ter malim Jezusom.

Ponekod tradicionalno pripravljajo uprizoritve živih jaslic. Med najstarejšimi tovrstnimi so v Postojnski jami, ki letos zaznamujejo okroglih 30 let. Prve žive jaslice je leta 1223 postavil Frančišek Asiški v gozdu pri kraju Greccio v Umbriji.

Pravoslavni verniki bodo zaradi uporabe drugačnega koledarja božič praznovali 7. januarja.