Vilfan je kot komentator opravljal storitve za RTV SLO, zdaj je državni sekretar. Foto: BoBo

Kot je že januarja poročal Požareport, je javni zavod RTV Slovenija Petru Vilfanu v letih 2007-2012 honorar nakazoval na račun njegovega zasebnega športnega društva, s čimer da je z računovodskimi manevri davčno blagajno oškodoval za več deset tisoč evrov.

Vilfan je zdaj zaposlen kot državni sekretar za področje športa v kabinetu predsednika vlade,

Vilfan je v januarskem pisnem odzivu pojasnil, da je bila v letih od 2007 do 2009 sklenjena pogodba med RTV Slovenija in Športnim društvom košarkarska šola Peter Vilfan, kjer je bil takrat tudi zaposlen. Pogodbo je predlagala, pripravila in po njegovih navedbah dala v pregled pravni službi RTV Slovenija, zato ni imel pomislekov, da bi bilo lahko z njo karkoli narobe. Temu po njegovih navedbah pritrjujeta tudi finančna služba RTV Slovenija ter neodvisno mnenje davčnega strokovnjaka Darka Končana.

Kot je še pojasnil Vilfan, je bilo njegovo delo na RTV Slovenija v navedenem obdobju mesečno ovrednoteno v višini 1.500 evrov. Pogodba je vsebovala tudi pripravo prispevkov za dnevnoinformativne oddaje in vodenje športnih oddaj ter sodelovanje v drugih oddajah zavoda.

Kot je pojasnil januarja, je osebno sodelovanje z javnim zavodom prekinil leta 2009, njegovo društvo pa je nekaj let sodelovalo v oddaji Male sive celice. Več let zapored so brezplačno gostili zmagovalce oddaje v poletnem košarkarskem taboru v Strunjanu, pozneje pa so jim izvajalci oddaje sporočili, da zaradi spremembe predpisov tak način podeljevanja nagrade ni več možen, zato je v naslednjih letih udeležbo plačala RTV Slovenija.

Furs naj bi ugotovil kršitev davčnih predpisov

Kot pa zdaj poroča Reporter, naj bi finančna uprava (Furs) pri pregledu tega poslovanja ugotovila kršitev davčnih predpisov.

Vilfan se za medije še ni odzval. V Šarčevem kabinetu pa so za STA pojasnili, da predsednik vlade pričakuje Vilfanova pojasnila. Vilfan je zadevo Šarcu že pojasnjeval januarja, ko je prišlo do medijskega razkritja zgodbe. Tedaj je napovedal, da bo, v kolikor bi se izkazalo, da je prišlo do kakšnih napak, prevzel odgovornost.