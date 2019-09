Glavna tema koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju bo priprava predlogov proračunov za prihodnji dve leti. Foto: BoBo

Premier Marjan Šarec je v nedeljo dejal, da so vrh sklicali zato, da s predlogom proračuna seznanijo še poslance, preden se začne "burno proračunsko obdobje".

Na vprašanje, ali bo na proračun vezal zaupnico, je dejal, da se o tem še ni odločil.

Opozoril je tudi, da je proračun pripravljen glede na doslej znane gospodarske napovedi. Če se bo po sprejetju proračuna zgodilo, da bo gospodarska rast upadla, bo sledil še kakšen rebalans, je še dejal Šarec.

Vlada je v začetku julija potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2020 in 2021 v okviru že prej zakoličene zgornje meje dovoljenih odhodkov. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Bertonclja spoštujejo zakon o fiskalnem pravilu. Fiskalni svet je sicer vlado že opozoril, da so tveganja pri javnofinančni politiki povečana.

Na srečanju se bodo težko izognili pogovoru o sodelovanju z Levico, ki med drugim želi, da njihov predlog za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno do konca meseca uskladijo ter vložijo v parlamentarni postopek. S tem pogojujejo podporo proračunu. Njihovi glasovi so pomembni, saj vlada sama nima 46 glasov, potrebnih za primer, če bi državni svet na proračun dal veto.

Po sredinem usklajevanju so ponovili, da se strinjajo s prenosom obveznega zavarovanja, a minister za zdravje Aleš Šabeder poudarja, da v enem mesecu to ne bo šlo. To vprašanje sicer namerava urediti v sklopu zakona, ki bi bil na mizi junija. Težava so tudi številke v predlogu, ki po zdajšnjih ocenah ne vzdržijo in ne upoštevajo ohlajanja gospodarstva. Izračune ministrstev za finance in za zdravje partnerji pričakujejo v torek.

Koalicija se bo bržkone dotaknila še drugih načrtov, med katerimi so davčne spremembe, težko pa se bodo izognili tudi razpravi o težavah v lastnih vrstah, kjer temperaturo dvigujejo afere v zvezi s kadrovanjem.