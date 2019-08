Foto: Televizija Slovenija

Finance so v sredo poročale, da med štirimi oklepnimi avtomobili, ki jih je kupila vlada, izstopata predvsem mercedesa S600 z visoko stopnjo zaščite. Po navedbah neuradnih virov časnika in njegovih ocenah je vsak stal od 600.000 do 700.000 evrov. Ugotovili so, da ima vsak od kupljenih mercedes-benzov zelo veliko maso (4.160 kilogramov), kar pomeni, da gre za oklepni vozili skoraj najvišje stopnje varovanja. Z njima bi torej, kot navajajo, lahko prepotovali vojno območje.

Poleg tega je vlada kupila še dva BMW x5 z nižjo stopnjo varovanja in ceno okoli 200.000 evrov za enega. Uradnih cen na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo, ker naj bi šlo za zaupne podatke, so še navedli na Financah.

Šarec: Vozila so za tuje delegacije

Tudi predsednik vlade Marjan Šarec v izjavi ob robu obiska v Jedrski elektrarni Krško podrobnosti nakupa ni pojasnil, saj da se je treba za te informacije obrniti na policijo, kjer bodo po njegovih navedbah povedali, kolikor smejo. Povedal pa je, da projekt poteka v okviru centra za zaščito in reševanje oz. policije.

Premier je priznal, da ta vozila niso poceni. "A Slovenija si ne more privoščiti, da bi se kateremu tujemu državniku na njenem ozemlju karkoli zgodilo. S temi vozili se ne bom vozil ne jaz ne ministri, namenjeni so tujim delegacijam," je poudaril. Spomnil je tudi na predsedovanje Slovenije Svetu EU-ja leta 2021, ko bo treba imeti ustrezno opremo, in dodal, da je zato policija kupila ta vozila.

Zamenjava dotrajanih oklepnih vozil

Tudi na Generalni policijski upravi so v pisnem sporočilu pojasnili, da je notranje ministrstvo lani za potrebe policije kupilo štiri blindirana vozila, ki jih že uporablja center za varovanje in zaščito. Nakup je bil opravljen zaradi zamenjave dotrajanih oklepnih vozil.

Ponovili so, da so bila vozila kupljena v postopku zaupne narave. Podrobnosti nakupa in specifikacij vozil iz varnostno-operativnih razlogov ne razkrivajo, gre pa za vozila, ki so sicer v običajni uporabi za potrebe varovanj povsod po drugih državah. Vozila so bila kupljena za potrebe varovanj dogodkov in obiskov najvišjih tujih državnih predstavnikov na obiskih v Sloveniji in za varovanje ljudi, ki so visoko ogroženi in varovani na podlagi uredbe o varovanju.

Med dogodke, pri katerih uporabljajo tovrstna vozila, spadajo obiski tujih državnikov, predsednikov vlad, držav, kraljeve družine, predstavnikov Zveze Nato ipd. Nazadnje so jih uporabili na srečanju Tri morja. Vozila imajo take specifikacije in lastnosti, da zagotavljajo varnost potnikom in omogočajo funkcionalno uporabo vozil, so pojasnili na policiji.

Dodali so, da ima policija za potrebe varovanj skupaj osem takih vozil, od letnika 2001 do letnika 2018. Vozniki morajo imeti za vožnjo navedenih vozil opravljen vozniški izpit kategorije C, izpopolnjevanje za oklepna vozila pa po navedbah policije zagotavlja proizvajalec vozila po pogodbi, ki je zaupne narave.