Janez Lenarčič je dobil podporo ministrov in ministric. Foto: MMC RTV SLO

Kot je po seji povedala ministrica za delo Ksenija Klampfer, je Lenarčič na glasovanju dobil 13 glasov, proti pa so glasovali trije ministri iz stranke SD.

Zdaj ga čaka še predstavitev pred odborom za zadeve Evropske unije, katerega mnenje za vlado ni zavezujoče, in zaslišanje v evropskem parlamentu.

Gre za izkušenega kandidata z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila, je vlada sporočila na Twitterju.

Lenarčiča je Šarec za komisarskega kandidata predlagal v sredo. Stranka SD je že včeraj sporočila, da kandidature veleposlanika pri EU-ju in dolgoletnega diplomata ne bo podprla, medtem ko so bile druge koalicijske stranke kritične predvsem do načina izbire. Pred sejo vlade in odločanjem o Lenarčiču so zato po rednem koalicijskem srečanju posebej zasedali še predsedniki koalicijskih strank.

Šarec je v sredo svojo izbiro utemeljil z oceno, da je Lenarčič izkušen, pozna delovanje EU-ja in že dolgo dela v diplomaciji.

Odziv Šarca na očitke

Na očitke koalicijskih partnerjev se je premier zjutraj odzval na Facebooku. "Ravnam kot odgovoren predsednik vlade, ne kot predsednik LMŠ-ja," je zapisal in omenil, da so odzivi znotraj koalicije burni in da gre za očitke, da gre za napačen postopek, da se ni posvetoval in je skrival ime kandidata. Kar je, kot je zapisal, storil "izključno zaradi obrambe dostojanstva kandidata".

"O postopku govorijo isti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku, ko je vlada poslala tri kandidate, ki so se samopredlagali. Posledica je bila zavrnjena kandidatka na zaslišanju v Bruslju, prišlo je celo do hišnih preiskav, postopka KPK-ja ...," je še objavil premier in poudaril, da je predlagal kandidata, ki ni član nobene stranke.

"Je kdo od teh, ki se spotika ob izbor 'uradnika', ali sploh kdo iz Slovenije že zastopal predsedstvo EU-ja v Evropskem parlamentu? In odgovarjal na vprašanja poslancev? Se je kdo od njih kdaj pogajal z Rusijo, ZDA, Azerbajdžanom o opazovanju njihovih volitev? Je kdo od njih vodil mednarodno ustanovo s 160 zaposlenimi in 20 milijoni evrov letnega proračuna? Janez Lenarčič je to počel. Uspešno. Zdaj pa poslušamo o uradniku, ki ne zmore voditi? Vedno ista zgodba ... podcenjevanje do zadnjega atoma moči," je zapisal premier ter dodal, da kandidata za komisarja ne bodo poslale v Bruselj stranke, temveč slovenska vlada, in v Evropski komisiji bo kandidat iz Slovenije.

Do Šarčeve izbire so bili kritični v koalicijskem SD-ju. Foto: BoBo

"Izbor prerasel v sago"

Svoje videnje so pred sejo predstavili tudi vodje poslanskih skupin preostalih koalicijskih strank. Po besedah Matjaža Hana iz SD-ja je njihov skupen pogled to, da je "pri tej sagi o komisarju" zelo slabo predvsem to, kako je prišlo do imena predloga za komisarja. "V koaliciji se je treba vendarle malo spoštovati. Tudi zato imajo predsedniki sestanek, da se bodo pogovorili, kako naprej," je dodal Han. Kdorkoli bo komisar, bo "naš skupen politični predstavnik", je spomnil.

Pogovarjali so se zlasti o postopku predlaganja kandidata in spoštovanju koalicijskih partnerjev. Vodja poslancev SAB-a Maša Kociper je dodala, da "to ni le kandidat LMŠ, ampak kandidat Slovenije". Ob tem je opozorila, da partnerji v proces izbire sploh niso bili vključeni.

"Če smo bili pri preteklih imenovanjih kandidatov za komisarje priča sagi, je to samo nadaljevanje. Tudi če je bil dober namen, da sage ne bi bilo, jo zdaj imamo," pa je dejal vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič in opozoril, da je Šarec Lenarčiča predlagal brez pogovora v koaliciji. "Vsi pa vemo, da gre za pomembno funkcijo, za predstavnika Slovenije," je dodal.

Šarec si v komisiji želi kariernega diplomata