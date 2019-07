Minister za javno upravo poudarja, da bi težave z neusklajeno rabo radijskih ferkvenc precej zmanjšala ali celo odpravila uvedba digitalnega radia. Foto: BoBo

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister za javno upravo Rudi Medved, so v minulih mesecih izvedli več ukrepov, kot so udeležba na več bilateralnih sestankih, nadaljevanje mediacije pri Evropski komisiji, tretja diplomatska nota ministrstva za zunanje zadeve, novi pozivi italijanski vladi za ureditev stanja in redno obveščanje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU).

Tožbe, ki jih je Slovenija napovedala proti italijanskim radijskim postajam, so po njegovih besedah v pripravi, vložili pa jih bodo jeseni. Minister ob tem obžaluje, da so se bili problematike prisiljeni lotiti na takšen način, a so ugotovili, da so tožbe nujne za zaščito slovenskih interesov.

"Prav tako si ne delamo utvar, da bodo tožbe to težavo kar rešile. Bodo pa gotovo imele določene učinke, med drugim finančne," je dejal in izrazil upanje, da bo tovrsten pritisk "zganil italijansko politiko". Medved upa, da bodo problematiko lahko rešili na druge, konstruktivnejše načine. Septembra tako načrtuje uradni obisk v Rimu, kar bo po njegovih besedah prvi uradni obisk slovenskega ministra za javno upravo v Italiji.

Danes se je v Ljubljani začel tudi dvodnevni četrti multilateralni sestanek o usklajeni uporabi FM dela radijskega spektra, ki se ga udeležujejo predstavniki Slovenije, Italije, Francije, Švice, Hrvaške in Malte. Popoldne naj bi se jim pridružili tudi predstavniki ITU.

Oddajanje italijanskih radijskih postaj sega v frekvence, ki so bile slovenskim radijskim postajam dodeljene skladno z mednarodnimi sporazumi. Foto: MMC RTV SLO/Newspress

"Na sestanku se je še enkrat znova pokazalo, da so iz tehničnega vidika vse te zadeve rešljive. Če bi politika poslušala strokovnjake, bi bila ta težava že rešena," je ocenil Medved. Poudaril je še, da bo težavo verjetno precej zmanjšala ali celo odpravila uvedba digitalnega radia, ki pa bo po pričakovanjih dokončana šele čez nekaj let.

Pravi način reševanja problematike bi bil po mnenju v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo na ministrstvu za javno upravo Marjana Turka v tem, "da se Italija sprijazni s svojimi obveznostmi iz mednarodnih sporazumov". Tožeče italijanske postaje po podatkih ministrstva sodijo v tri velike medijske konzorcije. "To jim daje močno finančno zaledje, ki jim omogoča, da si pravdanje lahko privoščijo," je povedal Turk in dodal, da slovenskim postajam v sodnih postopkih pomaga tudi država. Mednarodnega sodišča, ki bi bilo pristojno za to področje, ni.

Vzrok več kot desetletje trajajočih nesoglasij na tem področju je mednarodno neusklajena uporaba radiodifuznega dela spektra s strani Italije, kar na obmejnih območjih povzroča medsebojno motenje z drugimi državami. Italijanske radijske postaje zaradi seganja frekvenc slovenskih radijskih postaj prek državnih meja tožijo slovenske postaje, Slovenija pa bo vložila tožbe proti italijanskim. Njihovo oddajanje namreč sega v frekvence, ki so bile slovenskim radijskim postajam dodeljene skladno z mednarodnimi sporazumi.