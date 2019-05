Dravske elektrarne, ki so načrtovale gradnjo elektrarn na Muri, bodo lahko od države terjale povračilo vloženhi sredstev. Foto: SOJ RTV SLO/Ana Dular Radovan

Ustavitev postopka je sicer predlagalo ministrstvo za okolje in prostor. Pred tem je preučilo tri možnosti, ki pa so se vse izkazale za okoljsko nesprejemljive.

Nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave državnega prostorskega načrta bi po mnenju okoljskega ministrstva pomenilo dodatne stroške in administrativno delo, postopek pa bi se, ob upoštevanju mnenj deležnikov, zaključil z negativno odločitvijo.

Unesco je območje Mure razglasil za biosferno območje, Društvo za proučevanje rib Slovenije in Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri pa sta opozorila na vplive na reko, ki sodi s svojimi pritoki med biotsko najbogatejša območja v Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

Dravske elektrarne Maribor in Holding Slovenske elektrarne sta okoljsko ministrstvo, vlado in ostale odločevalce pred časom sicer pozvala, da pred kakršnokoli končno odločitvijo glede usode gradnje elektrarn na Muri in ukinitve koncesije še enkrat opravijo ustrezna posvetovanja, usklajevanja ter poiščejo rešitev, ki bo najprimernejša in v dolgoročno korist države.

Infrastrukturno ministrstvo pa je opozorilo, da bo ob odvzemu koncesije koncesionar, torej družba Dravske elektrarne Maribor, lahko od države terjala povračilo že vloženih sredstev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po njihovih informacijah gre za približno 10 milijonov evrov.

Po navedbah okoljskega ministrstva je sicer družba Dravske elektrarne Maribor doslej za pripravo 51 strokovnih podlag (geodetske meritve, študije, investicijski inženiring) porabila 2,75 milijona evrov, za izvajanje komunikacijskih aktivnosti 6,67 milijona evrov, za 64 dodatnih meritev, svetovanj, kartiranje in naravovarstveno vrednotenje abitatnih tipov in druge študije pa še 4,81 milijona evrov.