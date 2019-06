Vlada želi, da bi se vsi transferji usklajevali le enkrat letno

Sprememba je posledica odprave vseh varčevalnih ukrepov

MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Transerji se bodo usklajevali le enkrat na leto, namesto dvakrat, januarja in julija, kot je urejeno zdaj. Foto: Reuters

Poenotenje in ali finančni prihranek? To vprašanje se upravičeno zastavlja ob vladnem predlogu, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom po novem uskladijo samo enkrat na leto in sicer marca z inflacijo v preteklem letu.