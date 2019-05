Funkcijo bo opravljala kot nepoklicni funkcionar in za svoje svetovanje ne bo prejemala plačila.

Vlasta Nussdorfer je bila varuhinja človekovih pravic, vrhovna državna tožilka in predsednica društva Beli obroč Slovenije. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Predsednik Borut Pahor ima štiri svetovalce, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Ob Nussdorferjevi so to še nekdanji guverner Banke Slovenije in finančni minister France Arhar, ki predsedniku svetuje na področjih gospodarstva in financ, nekdanji predsednik ustavnega sodišča in mednarodni pravnik Ernest Petrič, ki med drugim svetuje na področju mednarodnih odnosov, ter nekdanji predsednik SAZU-ja in minister Boštjan Žekš, ki s predsednikom Pahorjem sodeluje kot svetovalec predvsem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.