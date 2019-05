Projekcijo sestave novega Evropskega parlamenta bodo v Bruslju objavili po 23. uri. Foto: MMC RTV SLO

Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je na volitvah v Evropski parlament leta 2014 do 11. ure glasovalo 8,29 odstotka vseh volivcev, leta 2009 9,25 odstotka vseh volivcev in leta 2004 8,30 odstotka vseh volivcev.

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Izidi glasovanja bodo znani po 23. uri, ko se bodo v EU-ju zaprla še zadnja volišča. Takrat bodo v Bruslju objavili tudi prvo projekcijo sestave novega Evropskega parlamenta.

Evropske volitve na TV Slovenija. Volitve bomo v živo spremljali tudi v uredništvu MMC-ja.

Ponekod po Evropi so že volili

Evropske volitve, na katerih ima pravico glasovanja skoraj 430 milijonov volivcev, so se začele v četrtek, ko so glasovali v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, v petek so volili na Irskem in Češkem, v soboto pa v Latviji, na Malti in na Slovaškem.

Izidi po 23. uri

V Sloveniji bo okoli 1,6 milijona volivcev glas lahko oddalo na 3.005 rednih voliščih in 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Volivci bodo za osem poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu lahko izbirali med 103 kandidati s 14 kandidatnih list. Glasuje se tako, da volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.

Katerim kandidatom je uspelo prepričati volivce, bo znano po 23. uri, ko se bodo kot zadnja v EU-ju zaprla volišča v Italiji.