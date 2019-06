Foto: BoBo

Premier Marjan Šarec je dejal, da je okvir za državne finance prihodnjih dveh let postavljen, zdaj pa morajo določiti, komu, kdaj in kako razdeliti denar. Lanski dogovor o plačah v javnem sektorju bo terjal dodatnih 130 milijonov, zato za želje ministrstev ne ostane veliko prostora.

Druga pereča tema je stanje v zdravstvu in minister za zdravje Aleš Šabeder bo predstavil prioritete, pri čemer je poudarek na urejanju čakalnih vrst. Zadnji zaplet glede okoli 20.000 spregledanih čakajočih bolnikov po navedbah ministra še razčiščujejo. Vlado pa mora skrbeti tudi pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester, zaradi česar se že podirajo sistemi v nekaterih ambulantah.

Vrh koalicije o proračunih in zdravstvu

Na dnevnem redu razšitrjene sestave koalicije so tudi spremembe volilnega sistema, ki jih je naložilo ustavno sodišče. Do konca junija naj bi bil pripravljen predlog za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, ki ima načeloma največ naklonjenosti, do konca počitnic pa predlog sprememb volilnih okrajev.