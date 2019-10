Projekt, ki so ga leta 2009 zasnovali mladi, je prejel priznanje Mladinskega sveta Slovenije za posebne dosežke ter nagrado za naj prostovoljca, ki jo podeljuje državni svet. V preteklih letih so skupaj zbrali že skoraj 300.000 evrov. Foto: BoBo

S projektom želijo organizatorji na eni strani zmanjšati pretirano okraševanje grobov ob 1. novembru, na drugi strani pa zbrati sredstva za nakup opreme, ki rešuje življenja, so sporočili s fundacije.

Podrobnejše informacije o terminih in lokacijah zbiranja prispevkov ter njihovih prejemnikih so na voljo na spletni strani akcije

V projektu sodeluje 140 organizacij iz vse Slovenije in več kot 500 prostovoljcev. Slednji bodo od danes do sobote, 2. novembra, s stojnicami prisotni na pokopališčih v sodelujočih občinah in krajih.

Obiskovalci pokopališč imajo možnost prižgati virtualne svečke s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo SVECKA na 1919 in tako prispevajo pet evrov. V zameno za prostovoljni dar darovalci prejmejo ročno izdelano zastavico sočutja, s katero se lahko na okolju prijazen način poklonijo spominu na preminule.

Fundacija Svečka bo vsa zbrana sredstva namenila prejemnikom iz krajev, ki sodelujejo v projektu. Letos v akciji sodeluje že 20 krajev, in sicer Litija, Maribor, Murska Sobota, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Celje, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Sava, Šentjur, Škofja Loka, Logatec, Šmartno pri Litiji, Vojnik, Koper in Vuzenica, so sporočili s fundacije.