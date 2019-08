Ta konec tedna pričakujte gost promet z zastoji. Pred mejnimi prehodi že nastajajo kolone. Foto: BoBo

Po podatkih Darsa lahko vozniki pričakujejo močno obremenjenost avtocest in zastoje na vseh mejnih prehodih s Hrvaško, v Istri in pred Karavankami, s čakalno dobo najmanj 30 minut. Kot je za Radio Slovenija povedal Mirko Žarn s prometnoinformacijskega centra, tudi preusmeritev na katerega od manjših mejnih prehodov tokrat ne bo najboljša rešitev.

Obremenjeni bosta tudi vzhodna in južna ljubljanska obvoznica, štajerska avtocesta pa celo bolj od gorenjske. Tako se bodo po napovedih Darsa kolone vozil ta konec tedna vile od Italije proti Romuniji, torej po primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico in od tam naprej po štajerski in pomurski avtocesti proti mejnim prehodom z Madžarsko. Povečan promet je pričakovati tudi proti turističnim krajem.

Kolone že upočasnjujejo promet

Po podatkih prometnoinformacijskega centra kolone že nastajajo. Na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona dolga okoli 4,5 kilometra, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški okoli 3 kilometre, v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji pa je nastala 5-kilometrska kolona. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Dela na cesti na pretočnost prometa ne bodo vplivala

Dars ta konec tedna načrtuje sicer nekaj del, ki pa na promet ne bi smela bistveno vplivati; gre predvsem za odseke dolenjske in štajerske avtoceste, kjer poteka odstranjevanje cestninskih postaj. Ta konec se začenjajo tudi pripravljalna dela pri cestninski postaji Pesnica, kjer po besedah Marjana Kolerja z Darsa na pretočnost ne bodo vplivala, je poročal Radio Slovenija.

Na dolgo pot se pripravite

Na dolgo pot po najbolj obremenjenih cestah tako velja vzeti dovolj vode in hrane, saj na oskrbo potnikov od Darsa najverjetneje ne gre računati. Oskrbo namreč sprožijo, le kadar temperatura presega 30 stopinj Celzija in je stoječa kolona dolga najmanj pet kilometrov oz. je avtocesta zaprta, predviden čas nadaljnjega čakanja pa presega štiri ure.

Zastoji mogoči tudi v nedeljo in ponedeljek

V nedeljo se gost promet z zastoji obeta v smeri iz turističnih krajev proti mestnim središčem, zastoji pa se lahko podaljšajo tudi še v ponedeljek.

Pred nami je sicer delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo in popoldanskimi plohami in nevihtami. Temperatura se bo čez dan gibala med 23 in 27 stopinjami Celzija, na Primorskem pa do 29 stopinj Celzija.