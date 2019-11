Državni svet. Foto: BoBo

Predstavniki delojemalcev so predlagali odložilni veto, saj menijo, da predlagane spremembe ne bodo vodile v hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči, temveč v poslabšanje njihovega socialnega in materialnega položaja in v večjo izpostavljenost revščini in socialni izključenosti. Do predloga interesne skupine se bo sicer še pred izredno sejo DS-ja opredelila komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Če bo DS veto izglasoval, bo moral DZ o noveli odločati znova. V tem primeru bo podpora predlogu vprašljiva, saj bi za sprejem novele moralo glasovati vsaj 46 poslancev, pretekli teden pa jih je za glasovalo le 34. Za novelo so glasovali poslanci LMŠ-ja, SMC-ja, DeSUS-a in SNS-a. V SDS-u so se glasovanja vzdržali, prav tako večina poslancev NSi-ja. Proti so bili v SD-ju in Levici, poslanci SAB-a pa so glasovali različno.

V prvem glasovanju proti SD in Levica

Zakon, ki ga je DZ sprejel pretekli teden, predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost kot del denarne socialne pomoči. Takšno rešitev so predlagali na ministrstvu za delo z argumentom, da dodatek nima enakega učinka kot ob uvedbi leta 2012 in ljudi ne spodbuja k zaposlovanju, ampak povzroča neaktivnost v času, ko na trgu primanjkuje delovne sile.

Sprejemanje zakonske novele so spremljali glasni pozivi nevladnih organizacij, naj DZ dodatka ne ukine, med parlamentarnimi strankami pa so predlogu najostreje nasprotovali v Levici, proti so bili tudi v SD-ju. Vladi so očitali, da je predlagala protisocialen ukrep.