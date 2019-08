Predsednik vlade Marjan Šarec je na svojem prvem uradnem obisku v Srbiji. Foto: UKOM

Gre za prvo uradno dvostransko srečanje premierjev Slovenije in Srbije, ki namerava čim prej določiti datum naslednje, pete skupne seje vlad, ko naj bi poskušali pospešiti tudi izvajanje sporazuma o nasledstvu.

Med državama ni odprtih vprašanj, Slovenija in Srbija sta pomembni gospodarski partnerici, medsebojna blagovna menjava se bliža dvema milijardama, možnosti sodelovanja je še veliko, od finančnega sektorja in turizma, do digitalizacije in inovacij.

Srbska premierka se je zahvalila za slovensko podporo srbski poti proti Evropski uniji, za to, da ostaja trden zagovornik evropskih integracij, pa tudi, čeprav priznava Kosovo, ko gre za carine na srbske izdelke, zahteva njihovo ukinitev.

"To predstavlja neposredno kršenje sporazuma Cefta in neposredno kršenje sporazuma o stabilizaciji in priključevanju, ki so ga v Prištini podpisali z Evropsko unijo. Za nas je pomembno, da Slovenija kot članica Evropske unije to prepozna," je dejala srbska premierka Ana Brnabić.

Slovenija je poznavalka regije in podpira nadaljnjo integracijo, kljub utrujenosti in lastnim težavam Evropske unije, pravi Marjan Šarec. "Klima trenutno ni najbolj naklonjena širitvi. Slovenija ne glede na to vztraja, da se bo o tem treba začeti pogovarjati. Jasno pa je, da se vstop držav ne bo zgodil čez noč, kot se tudi ni naš," je opozoril Šarec.

Prvega septembra bo začel veljati sporazum obeh držav o zaposlovanju srbskih delavcev v Sloveniji. Premierka Brnabić meni, da to ne bo pomenilo dodatnega odliva delovne sile, v Srbiji, pravi, si prizadevajo za to, da bi ljudje ostali tu.