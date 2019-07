Na predsedniškem mestu ZDUS-a je Janez Sušnik že od 15. decembra 2016. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Pred volitvami novega predsednika krovne zveze sta se Zveza društev upokojencev Slovenije in Mestna zveza upokojencev Ljubljana zapletli v spor, zaradi katerega bi lahko največja upokojenska organizacija, ki šteje več kot 500 društev in 200 tisoč članov, razpadla.

V ZDUS-u so se namreč oktobra lani odločili, da zaradi razhajanj s podjetjem Proevent kot organizatorjem Festivala za tretje življenjsko obdobje ne bodo več sodelovali, ampak bodo organizirali Dneve medgeneracijskega sožitja. Po besedah predsednika ZDUS-a Janeza Sušnika jim namreč Proevent pri 300.000 evrih prometa ni poplačal niti stroškov za 20.000 evrov. "Če bi nam festival poplačal te stroške, nikdar ne bi prišlo do ločitve," je poudaril.

S festivalom pa še vedno sodeluje Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev, ki jo vodi Marjan Sedmak. Zato je predsednik ZDUS-a Sušnik v obvestilu, ki ga je proti koncu junija naslovil na društva upokojencev in pokrajinske zveze društev upokojencev, zapisal, da društva, ki bodo oktobra sodelovala na omenjenem festivalu, ne bodo dobila podpore pri organizaciji srečanj članstva in sofinanciranju športnih programov, pevskih zborov, literarnih srečanj, likovnih kolonij, letovanj, mednarodnega sodelovanja, rokodelskih delavnic in programa Starejši za starejše.

Kot je pojasnil, jim bo odrekel tista sredstva, ki jih zveza sama nabere pri različnih podjetjih. Do sredstev iz javnih virov pa bodo društva vseeno upravičena. Med slednjimi so, denimo, sredstva ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki letos sofinancira ZDUS pri izvajanju programa Starejši za starejše v skupni višini 237.415 evrov.

Razkol med mestno zvezo in zvezo društev

Za Mestno zvezo upokojencev Ljubljana je je upravni odbor ZDUS-a sicer že 15. maja ugotovil, da ni več članica ZDUS-a. Po Sušnikovem zagotovilu sta jo komisija za statute in upravni odbor pravočasno opozorila, da mora svoja pravila prilagoditi novemu statutu ZDUS-a, vendar tega ni storila. 12 pokrajinskih zvez je to storilo, le mestna zveza ne, je povedal. Po omenjenem statutu so članice ZDUS-a pokrajinske zveze društev upokojencev, v katere so vključena društva upokojencev.

"Z delom mestne zveze nismo bili niti seznanjeni," je dejal Sušnik. Po njegovih besedah niso na ZDUS poslali svojega letnega poročila, dokumentov ZDUS-a, denimo plana dela, pa niso obravnavali. "Če tega ni, potem je vse zaman," je povzel.

Odzval pa se je tudi na očitke, da je pogoje v zadnjem razpisu za predsednika ZDUS-a prilagodil sebi v korist. Upravni odbor je bil tisti, ki je menil, da mora biti med pogoji tudi izobrazba, je pojasnil. Volilni zbor ga je 20. junija kot edinega kandidata izvolil na predsedniško mesto tudi za mandatno obdobje 2019–2023,