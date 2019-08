Stanislav Zore. Foto: BoBo

Nadškof Stanislav Zore je v nagovoru, ki ga je na novinarski konferenci Društva katoliških pedagogov Slovenije prebral pomožni škof Franci Šuštar, šolarjem dejal, da je vednost, ki jo sprejemajo naše glave, zelo pomembna, še veliko pomembnejše pa je tisto znanje, ki oblikuje naša srca. Priporočil jim je, da če bodo na široko odprli vrata srca za ljubezen, bodo odkrili, kako dobri prijatelji postajajo s sošolci in kako odlične učitelje imajo.

Staršem je priporočil, da naj vedno znova preverjajo, kako in kaj učijo njihove otroke, ter naj se pogovarjajo z njimi, da bodo mogli pravočasno postaviti meje morebitnim stranpotem.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi učiteljev in jim položil na srce, naj otroke vzgajajo tako, da bodo sposobni oblikovati družbo, v kateri bi si na stara leta sami želeli živeti.

Ob začetku šolskega leta je mlade nagovoril tudi upokojeni nadškof Marjan Turnšek. V poslanici, ki jo je prebrala sestra Magda Burger, je omenil lansko sinodo o mladih, ki je skupaj z migracijami in spolnimi zlorabami kot tretji odločilni izziv izpostavila digitalno komunikacijo mladih. Ti so vključeni v digitalni svet, zato bi bilo v okviru katehetskega dogajanja po njegovem mnenju smiselno kaj storiti za digitalno evangelizacijo tako otrok kot staršev, je ugotovil.

Prav to bo tema letošnjega drugega tedna vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije, ta bo z naslovom Svetost in vzgoja v digitalnem času potekal od 1. do 8. septembra. Po besedah duhovnega asistenta društva Silva Šinkovca v tokratnem tednu vzgoje želijo opozoriti na prisotnost in vpliv digitalnih naprav in s tem povezanimi izzivi za starše, vzgojitelje, učitelje in šolarje. Teden se bo sicer začel v nedeljo in končal teden dni pozneje, ko bodo po župnijskih cerkvah blagoslavljali šolske torbe.