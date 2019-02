Foto: Iz oddaje Ambienti

Slovenija je dežela prečudovitih ambientov: od radožive Ljubljane, preko tihih in spokojnih kraških vasic, pa do slikovitega Triglavskega narodnega parka. Njena lepota je vse bolj znana tudi izven naših meja, zato si jo številni tujci izberejo za svoj novi dom.

Slovenijo bomo v spomladanski, že sedmi sezoni oddaje Ambienti pogledali še skozi tuje oči. Številne zanimive gostitelje - med njimi Beograjčanko, Moskovčanko, v Afriki rojenega Nemca, Španko in Nizozemko - vprašali, zakaj so si zaželeli bivati prav pri nas, kako so se lotili prenove in opreme svojih domov, kakšne lastne tradicionalne prvine so prinesli k nam in katere običaje so povsem posvojili. In pa seveda, kako vidijo našo deželo in njene ljudi?

Voditelj Boštjan Romih ter novinarji Jasna Marin, Anja Prusnik in Stane Sušnik bodo iz naših gostiteljev poskušali izvleči marsikatero zanimivo anekdoto o ustvarjanju domov med pregovorno zaprtimi, a ljubeznivimi Slovenci. Tako se Steffan, novi lastnik prenovljene hiše v bližini Tolmina spominja, kako so domačini z navdušenjem sprejeli njegovo ljubezen do starih predmetov, zato so ga kar sami odpeljali na kraje, kjer je našel materiale za ponovno uporabo. Beograjčanka Irena se z obilico humorja spominja iskanja »pravega« stanovanja: »Vedela sva, da želiva sama prenavljati stanovanje. Tako da so me nepremičninarji že malo čudno gledali, ko sem začela takoj trkati po stenah in preverjati, katero izmed njih se da podreti.« Moskovčanka Anja pa se je, naveličana velike, umazane, hrupne in gosto naseljene metropole, z družino odločila za prenovo hiše v Goriških Brdih. Tam je na tradicionalni osnovi in z lokalnimi materiali zrasla zavidanja vredna rezidenca 21. stoletja.

Posebno mesto v oddaji bo zavzela tudi prenovljena Vila Pršivec v Ukancu, ki se je je zaradi pogostih obiskov bivšega predsednika prijel vzdevek Drnovškova vila. Njen novi lastnik, sicer Rus, jo je v živo prvič videl šele po nakupu. Ob prvem obisku je odšel razočaran nad njenim stanjem in strogimi omejitvami spomeniškega varstva, ki so skrbno varovali njeno podobo. Skupaj z oblikovalko Jade van Baaren, Nizozemko, ki si je svoj dom prav tako našla v Sloveniji, pa sta vilo kljub omejitvam uspela prekrasno obnoviti in ji povrniti ne le nekdanji sijaj, pač pa jo preoblikovati tudi za sodobne čase.

Seveda ne bomo pozabili na slovenske domove ­‑–­ tako vam bomo na primer predstavili eno najmanjših stanovanj, ki smo ga kadarkoli obiskali, občudovali hišo, skozi katero raste drevo in predstavili verjetno edino hišo v Sloveniji, ki je nastala iz ladijskih zabojnikov.

Boštjan Romih, voditelj oddaje Ambienti pravi: »Nova sezona oddaje Ambienti me to pomlad navdaja s še posebno energijo, saj smo se poleg prikazovanja bivalnih presežkov lotili še novega izziva. Poiskali smo namreč najbolj zanimive zgodbe tujcev, ki so se pri nas tako dobro počutili, da so si Slovenijo izbrali za svoj novi dom. Njihovi pogledi so sveži, odprti, njihova bivališča nekaj posebnega, predvsem pa nam bistrijo pogled na lepote, ki jih imamo v naši državi pred nosom. Seveda smo našli tudi nekaj osupljivih domačih presežkov, sanjskih vrtov in posrečenih idej oblikovanja bivalnega okolja, ob katerih te prime, da bi tudi sam doma kaj prestavil, obnovil in si spletel svoje gnezdo z novo svežino. Oddaja ostaja zvesta najvišjim vizualnim kriterijem, še vedno želimo ljudi navdušiti in opogumiti za kakšen nov pogled na svoj dom ter nasploh okolje, v katerem bivamo. Mislim, da v oddaji lahko vsak najde svoj slog, idejo, ki mu lahko spremeni in polepša vsakdan. Za vse, ki o gradnji, prenovi ali kakršni koli spremembi doma ne razmišljajo, pa oddaja vseeno ostaja paša za oči in splet izjemnih zgodb, vrednih občudovanja.«

