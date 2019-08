Katere kratke zgodbe so bile letos najboljše? Kdo se skriva za zmagovalno šifro 1931? To izveste v četrtek po 20. uri na Arsu in sredi stare Ljubljane. Foto: arhiv programa Ars

Na tradicionalnem Arsovem natečaju za najboljšo kratko zgodbo je letos zmagala zgodba z naslovom Dva tisoč petsto besed. Kdo se skriva za anonimno šifro 1931, bomo razglasili v četrtek po 20. uri, zmagovalno zgodbo pa bo interpretirala dramska igralka Sabina Kogovšek.

V kratko zgodbo nas bo uvedel Big Band RTV Slovenija z Marino Mårtensson, Goranom Bojčevskim in Ninom Mureškićem, po živo interpretirani zmagovalni zgodbi pa se bo našemu Big Bandu pri celovečernem koncertu pridružil Boštjan Gombač.

Prešernovo in Cankarjevo poezijo z nekaterimi novimi prevodi bomo predstavili na večeru poezije Sila spomina z Alešem Valičem in Ursom Remondom. Foto: Isabel Engelmann

V petek ob 17. uri pripravljamo Studio ob 17-ih oziroma Arsov forum o predlogu novega zakona o medijih in drugih vprašanjih iz kulturne politike. 15 minut po 18. uri bomo v atriju ZRC SAZU predstavili poezijo Franceta Prešerna in Ivana Cankarja; pesmi bosta v režiji Alena Jelena interpretirala dramska igralca Aleš Valič in Urs Remond, na klavirju pa ju bo spremljal mag. Gregor Jagodič. Ob 19.30 lahko na Novem trgu poslušate elektroakustično radijsko opero Iden režiserke Saške Rakef, s tega prizorišča pa bomo ob 21. uri prenašali koncert ljudske glasbe z Ljobo Jenče Pernahtna nit.

Elektroakustična opera Iden je doživetje; premierno smo jo predstavili zgodnjega julijskega jutra v tivolskem steklenjaku. Foto: Nada Žgank

Ljoba Jenče pripravlja petkov koncertni dogodek z naslovom Pernahtna nit. Ob 21. uri jo bomo videli in slišali na Novem trgu, neposredni prenos bo na programu Ars. Foto: arhiv Ljobe Jenče

Urs Remond bo interpretiral poezijo Franceta Prešerna in Ivana Cankarja. Foto: Isabel Engelmann

Podrobnejše informacije o Arsovih nočeh v stari Ljubljani lahko spremljate na Arsovi spletni strani.

Viri fotografij: Nada Žgank, Isabel Engelmann, arhiv Ljobe Jenče, arhiv programa Ars