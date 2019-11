Osvežujoč koncert bo postregel z nekaterimi njenimi uspešnicami in novimi skladbami v priredbah Tadeja Tomšiča, ki bo koncert tudi vodil.

Obiskovalci koncerta tako ne bodo zamudili glasbenega sprehoda skozi žanrsko raznolik Bilbin avtorski repertoar, ki vključuje uspešnice Hvala za vijolice, Kaj pa ti, 505, To ni blues, Iskrice, idr.

Mariborčanka Maja Pihler Stermecki si je umetniško ime sposodila pri najbolj znani knjižni junakinji pisateljice Astrid Lindgren, saj vzdevek Bilbi pomeni Pika Nogavička v hebrejščini.

Big Band RTV Slovenija bo v sklopu abonmajskega cikla v SiTi Teatru nastopil skupaj z eno najbolj zabavnih in barvitih pevk pri nas - Bilbi. Foto: Ramaida Osim

Po desetletnem urjenju in nabiranju izkušenj v tujini se je Maja Pihler Stermecki ob koncu leta 2010 prvič predstavila slovenski publiki s svojim avtorskim projektom “Bilbi”. Štipendistka ministrstva za kulturo in diplomantka dunajskega konservatorija za muzikale, Vienna Musical School, se je po štiriletnem študiju muzikla na Dunaju leta 2004 preselila v Berlin, kjer je vse do konca leta 2009 živela in ustvarjala kot igralka in pevka v raznih gledaliških predstavah in muzikalih (Cabaret, Evita, West Side Story, Hair, Anne Frank, Captain Blaubaer, American Dreams, Der Reigen), kot studio pevka (Wortfront Berlin, Thilo Rex, Die Geschwister Pfister), studijska govornica za slovenski jezik, ter skladateljica in avtorica popularne in gledališke glasbe. Redno sodeluje z avtorji kot so Gregor Stermecki in Rok Vilčnik. Kot avtorica sodeluje tudi z različnimi glasbenimi izvajalci in zasedbami (Papir, Nina Pušlar, Severa Gjurin). V sklopu glasbenega projekta Bilbi je izdala že tri albume (Drobne slike, Toskana, Šibke točke). Vsi so prejeli odlične kritike stroke in glasbenih navdušencev. Leta 2011 je pričela sodelovati z II.gimnazijo Maribor kot umetniški vodja šole muzikala in mentorica za odrski gib, ples in gledališko igro. Leta 2013 je prevzela umetniško vodstvo English Student Theatra in vlogo koreografinje in dramaturginje pri muzikalu Romeo in Julija, ter muzikalih Alica v Čudežni deželi in Sen kresne noči, za katere je priredila tudi scenarij. Pred nedavnim je aktualni muzikal Sen kresne noči prejel nagrado strokovne žirije na gledališkem festivalu Juventa Fest v Sarajevu.