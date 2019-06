Hornist Andrej Žust se je po izjemnem uspehu na avdiciji za Berlinsko filharmonijo preselil v Berlin. Foto: iz dokumentarne oddaje TV Slovenija

"To so bile moje sanje: da bi enkrat igral v Berlinski filharmoniji." Foto: iz dokumentarne oddaje TV Slovenija

»Za moje delovno mesto v orkestru Berlinske filharmonije so člani orkestra kar dolgo iskali novega glasbenika. Imel sem srečo, da so me povabili na avdicijo. V zadnjem krogu sva bila samo še dva kandidata, takrat se je orkester odločil zame. […] To so bile moje sanje: da bi enkrat igral v Berlinski filharmoniji,« se svojega uspeha spominja Logatčan Andrej Žust.

Glasbeno-dokumentarni film Glasba nad Berlinom v vizualno razgibanem slogu z dinamično režijo in montažo spremlja delo in življenje Andreja Žusta v Berlinu. Film občuteno spremlja njegovo zahtevno glasbeno pot, priprave na vajah in koncert, gledalcu pa poda tudi poseben vpogled v eno najbolj cenjenih kulturnih ustanov na svetu – Berlinsko filharmonijo.

dirigent Simon Rattle z Berlinskimi filharmoniki Foto: iz dokumentarne oddaje TV Slovenija

V filmu o Andreju Žustu spregovorijo orkestrski kolegi Sarah Willis, Stefan Dohr, Knut Weber, žena Brina Kafol Žust, Žustov nekdanji profesor Boštjan Lipovšek ter Gregor Jagodič, vodja Slovenskega kulturnega centra Berlin.

Glasba nad Berlinom je potret hornista Andreja Žusta, edinega Slovenca, ki se je doslej pridružil svetovni eliti med filharmoniki, Berlinskim filharmonikom. Foto: iz dokumentarne oddaje TV Slovenija

Film je nastal v produkciji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija s podporo Slovenskega kulturnega centra Berlin. Scenarista sta Daniel Celarec, tudi idejni pobudnik filma, in Jože Baša, ki je film režiral in posnel.

Andrej Žust Foto: Sebastian Hädel

Glasbo nad Berlinom, Berlinski filharmonik Andrej Žust bomo na TV SLO 2 premierno predvajali v sredo, 19. junija, ob 19.55.

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

Vira fotografij: iz dokumentarne oddaje, Sebastian Hänel.

Brina Kafol Žust, žena Andreja Žusta, v oddaji razkrije, kako je izvedela za možev uspeh na avdiciji. Foto: iz dokumentarne oddaje TV Slovenija