Goran Dragić z voditeljico Vesno Milek. Foto: Adrijan Pregelj

Gre za enega najdaljših televizijskih intervjujev Gorana Dragića, tokrat ekskluzivno za Televizijo Slovenija, čeprav si, kot pravi sam, v zadnjem času želi več miru, zato se redkeje medijsko pojavlja.



Goran Dragić prihaja na pogovor na dan državnosti, 25. junija, kot športnik, ki je dvignil slovensko nacionalno samozavest in s svojo osebnostjo združil oba pola Slovenije, hkrati pa nam pokazal vrednote, kot so povezovanje, požrtvovalnost in čut za sočloveka. Na Evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017 je kot kapetan nacionalne reprezentance povedel Slovenijo do zmage, hkrati je edini Slovenec z nazivom Najkoristnejši igralec evropskega prvenstva in prvi Slovenec na NBA All star tekmi, sicer pa tudi ambasador in humanitarec.



Dragić je v osebnem intervjuju med drugim povedal, da je na Evropskem prvenstvu pravzaprav fizično in čustveno izgorel in da je potreboval kar nekaj mesecev, da je ponovno dobil voljo do igranja košarke.



»Kot oseba sem miren in tih, zato mi vloga kapetana v začetku ni najbolj ustrezala,« je še priznal Dragić. V studiu se mu je pridružil tudi mlajši brat, Zoran Dragić, ki je v uvodu povedal, da si boljšega brata pač ne bi mogel želeti. Spregovorila sta tudi o »bratski ljubezni«, pri čemer je Goran pripomnil: »Tudi stepla sva se, potem pa bila čez eno uro spet najboljša prijatelja.«



Goran Dragić je povedal tudi, da se v politiko ne vmešava in da se nanjo ne spozna, je pa pojasnil, zakaj je v določenem trenutku na Twitterju po volitvah objavil fotografijo, na kateri pozira oblečen v trenirko: »Rečeno je bilo, da mi z juga nosimo samo trenirke, jaz kot športnik sem namreč velikokrat v trenirki.«

Spregovoril je tudi o pravoslavni veri in dodal: »Vsak lahko verjame v tisto, kar hoče, to je njegova osebna odločitev. Kar jaz vidim, je preprosto to, ali si dober ali slab človek.«



Ob koncu je Goran Dragić na vprašanje o tem, kakšna je njegova vizija, kaj ga žene naprej, spregovoril tudi o svoji očetovski vlogi: »Imam dva otroka, nekako vidim, da košarkarska kariera gre počasi h koncu, zdaj se bom osredotočil na otroke, to je tisto, kar me žene naprej.«

