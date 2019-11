Vidnejša nastopajoča v filmu - Ingrida Čerapokienė (42), obsojena na 13 let zapora, in Rolandas Čerapokas (42), obsojen na doživljenjski zapor - v spremstvu paznikov ob njuni poroki v zaporu. Foto: ERA film

Poleg omenjene glavne nagrade (Golden Dove International Competition Long Documentary and Animated Film) je dokumentarni film Vzorno vedenje na enem najstarejših in najpomembnejših filmskih festivalov prejel tudi nagrado ekumenske žirije (Prize of the Interreligious Jury) in nagrado mednarodnega združenja kritikov Fipresci (International Critics Prize). Film raziskuje nasprotja med težo krivde in razumevanjem zglednega obnašanja obsojenih morilcev na doživljenjski zapor ter njihovih osebnih prizadevanjih za vrnitev v družbo v zaporih v Vilniusu.

Režiser in scenarist filma je bil Audrious Mickevičius, ki je, žal, proti koncu snemanja filma preminil, njegovo delo pa je nadaljeval Nerijus Milerius. Producentka filma je Rasa Miskinyte (ERA film/Litva), s slovenske strani pa sta film podprli RTV Slovenija in produkcijska hiša Casablanca Film Productions s producentom Igorjem Pedičkom. Film je bil podprt tudi s sredstvi evropskih filmskih fondacij Madia in Eurimage. Avtorski prispevek v filmu je dodal tudi slovenski skladatelj in dirigent Marjan Šijanec, ki velja za začetnika elektronske glasbe na področju nekdanje Jugoslavije.

Film Vzorno vedenje nadaljuje svojo pot po festivalih; na slovenskih filmskih platnih ga bodo gledalci lahko videli v naslednjem letu, nato pa bo dostopen tudi na sporedu RTV Slovenija.