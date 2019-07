Na lanskem, 27. natečaju za najboljšo kratko zgodbo je zmagala zgodba Srečanja avtorice Karin Sabadin. Foto: Ivan Merljak

Prvo nagrado je žirija v sestavi Andrej E. Skubic, Ana Geršak in Gregor Podlogar podelila zgodbi z naslovom Dva tisoč pesto besed (šifra: 1931), drugo nagrado je prejela zgodba V avtobusu nas je bilo kakih osem. (Šifra: Spominčica338), tretjo pa zgodba O bližini (Šifra: Taro).

Za odkup je žirija izbrala zgodbe: Okrušena skodelica (Šifra: Matura), Pod točko razno (Šifra: 4. nadstropje), Vlomilec (Šifra: RdečiRevir84) in TV Plus za Kum (Šifra: Kanal3).

Avtorje nagrajenih in odkupljenih zgodb prosimo, da nam svoje avtorstvo čim prej, najkasneje do ponedeljka, 29. julija 2019, potrdijo s petim izvodom zgodbe, temu pa priložijo svoje podatke in elektronski naslov. Avtorji zgodb bodo razglašeni v četrtek, 29. avgusta, na Radijskih nočeh v Stari Ljubljani, prvonagrajeno zgodbo pa bo interpretiral dramski igralec.

Vse avtorje izbranih in nagrajenih kratkih zgodb 2019 prosimo, da svoje avtorstvo potrdijo do 29. julija 2019. Foto: arhiv programa Ars

Vse izbrane zgodbe bomo v jesenskih mesecih predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

Natečaj za najboljšo kratko zgodbo vsako leto razpiše Uredništvo za kulturo Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars.

Vira fotografij: Ivan Merljak, program Ars