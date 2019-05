Film Skupaj, ki pripoveduje zgodbe o ljubeznih, je na SEEfestu v Los Angelesu prejel posebno omembo za najboljšo filmsko fotografijo. Foto: Marko Kočevar

V filmu spremljamo zgodbo dramskega igralca Luka (Primož Bezjak), ki živi v zunajzakonski zvezi s partnerjem, zdravnikom Matejem (Jernej Šugman) in njegovo hčerko Mio (Nadja Debeljak). Ko Matej nepričakovano umre, se morata Luka in Mia spopasti ne le s praznino, ki je ostala po Matejevem odhodu, temveč se morata boriti tudi za obstoj svoje nevsakdanje družine. Tej nasprotujeta Miina babica in dedek, ki si prav tako kot Luka želita skrbništva nad odraščajočim dekletom.

Film Skupaj režiserja Marka Šantića je nastal v produkciji Igranega programa Televizije Slovenija. Nagrajeni Marko Kočevar ustvarja na Televiziji Slovenija, kjer je kot direktor fotografije posnel vrsto dokumentarnih ter kratkih in celovečernih igranih filmov. Je član Združenja filmskih snemalcev Slovenije.

Skupaj pa medtem nadaljuje svojo festivalsko pot in se bo konec maja predstavil na festivalu filma Jugovzhodne Evrope SEEFF v Berlinu.

Vir fotografij: Marko Kočevar