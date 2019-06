Poletno sceno lahko letos spremljate od ponedeljka do petka ob 22.45 na TV SLO 1, in sicer med 17. junijem in 23. avgustom. Foto: Žiga Culiberg in TV Slovenija

Zvesti spremljevalci Poletne scene lahko oddajo spremljate že deveto leto. V oddaji vam bomo z reportažami, z javljanji v oddajo neposredno predstavljali pestro poletno kulturno dogajanje - festivale, koncerte in druge dogodke. Ob aktualnih dogodkih vas bomo popeljali tudi v svet mode in dizajna, filma, muzejskih zbirk in vam kot vsako leto priporočali v branje knjige po našem izboru. Družili se bomo z znanimi osebnostmi na izbranih poletnih dogodkih. Predstavljali vam bomo glasbenike, umetnike, pisatelje, igralce in druge izbrane goste iz sveta umetnosti in kulture, ki se bodo voditeljem pridružili v studiu.

Prisotni bomo na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina, na filmskih festivalih v Motovunu, Sarajevu in Pulju, na festivalih INmusic v Zagrebu, Lentu, Overjam Reggae, MetalDays, Sevicq Brežice, Radovljici, Soboških dnevih, Art Stays in Dnevih poezije in vina na Ptuju, na Festivalu Ljubljana ter mnogih drugih.

Oddajo ustvarjajo novinarke in novinarji Kulturnega in umetniškega, Razvedrilnega in Informativnega programa s kolegi iz dopisništev. Letošnji voditelji Poletne scene so Nataša Mihelič, Andreja Kočar, Bernarda Žarn, Mojca Mavec, David Urankar, Melita Kontrec, Teja Kunst in Rok Kužel.

Oddajo, ki nastaja v Uredništvu oddaj o kulturi, bodo dnevno urejali Saša Šavel Burkart, Tomaž Kregar, Andreja Kočar, Renata Dacinger, Maja Pavlin, Meta Česnik, Nina Jerman, Melita Kontrec, Vesna Pfeifer in Maša Levičnik.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Vira fotografij: Žiga Culiberg; TV Slovenija.