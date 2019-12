RTV Slovenija od 1. decembra 2019 vse svoje nacionalne programe oddaja v HD-tehniki in to preko vseh sodobnih distribucijskih kanalov: v kabelskih sistemih, preko IP operaterjev, prizemnem omrežju DVB-T, preko interneta in po novem tudi preko satelita DVB-S2. Zadnji prehod na kakovostnejše oddajanje preko satelita v tako imenovani HD-tehniki oziroma visoki ločljivosti se navezuje na tista gospodinjstva, kjer gledalci nacionalne televizijske programe spremljajo preko satelita in jih je bilo doslej možno gledati le v SD tehniki.

Prehod na oddajanje programa v visoki ločljivosti je pogojen s posedovanjem in pravilno uporabo sodobne tehnologije tako pri operaterju kot tudi pri gledalcih. Zaradi čim lažjega in nemotenega prehoda na nov sistem oddajanja za tiste gledalce, ki nacionalne televizijske programe spremljajo preko satelita (ocenjujemo, da jih je okoli 12.000), bo RTV Slovenija v prehodnem obdobju do 6. januarja 2020 istočasno oddajala tako v stari SD kot v novi HD tehniki. RTV Slovenija bo gledalce o prehodu na nov način oddajanja obveščala tudi z obvestili na televizijskem ekranu.

Obračanje satelitske antene oz. »krožnika« ni potrebno, saj je spremljanje programov tako kot je bilo doslej omogočeno z istega geostacionarnega satelita na orbitalni poziciji 16° vzhodno. Spremenjeni so parametri za spremljanje programov v visoki ločljivosti. Ti so po novem:



polarizacija: vertikalna,

modulacija: DVB-S2 (8PSK),

frekvenca: 11.637 MHz,

simbolna hitrost: 30.000 sym/s in

FEC: 2/3.

sistem odklepanja kodiranih vsebin ostaja enak – potreben je modul VIACCESS



Na novi frekvenci je možno spremljati televizijske programe: SLO1, SLO2, SLO3, in radijske programe Prvi, Val 202, Ars in Radio SI.

Uporabniki poiščejo programe v visoki ločljivosti tako, da na sprejemniku, ki mora podpirati sprejem DVB-S2 tehnike, preko nastavitev sprožijo funkcijo iskanja programov z novimi parametri (frekvenca, polarizacija, simbolna hitrost). Po uspešnem iskanju bo sprejemnik na novo najdene programe dodal v seznam programov in tako omogočil gledalcu spremljanje programov v visoki kakovosti.

Televizorji ali samostojni sprejemniki, ki ne podpirajo tehnologij DVB-S2 in HD, to so večinoma sprejemniki z letom izdelave pred 2008, žal ne omogočajo spremljanja programov v visoki kakovosti. V takšnem primeru je potrebno sprejemnik zamenjati, pri nakupu novega pa biti pozoren, da vsebuje oznako DVB-S2 in HD.

Pri prehodu na novo frekvenco in tehnologijo sprejema je gledalcem na voljo pomoč na brezplačni telefonski številki 080 28 68, vse informacije najdete tudi na www.rtvslo.si/satelit.