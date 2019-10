Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Danijel Poslek, odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija, je med nagovorom povedal: »S koncertom smo na odličen način zaključili zgodbo praznovanja 70-obletnice rojstva Tomaža Pengova. S tem projektom in z izvrstnimi mladimi glasbeniki, s svojimi sodobniki, z našo glasbeno produkcijsko ekipo ter neumornimi strokovnimi in organizacijskimi sodelavci ta edinstven kantavtor vstopa v brezčasje. In to si Tomaž Pengov in njegova glasbena dediščina nedvomno zaslužita. Obenem pa je bil večer tudi izjemno darilo tako radijskim ustvarjalcem kot poslušalkam in poslušalcem ob dnevu RTV Slovenija, ki ga zaznamujemo 28. oktobra.«

Enajst pesmi Tomaža Pengova je zaživelo v novih glasbenih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero, ki jo vodi pianist David Trebižan, ob njem pa so nastopili še Metod Banko, Sergej Randjelović Runjoe, Tomaž Gajšt, Bojana Šaljić Podešva in godalni trio. Koncert so kot gostje obogatili Višnja Fičor in člani znova obujene zasedbe Salamander: Bogdana Herman, Milan Dekleva, Jerko Novak, Lado Jakša in Božo Ogorevc.

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Teja Klobčar, vodja projekta obeležitve: »Izredno sem vesela, da je tako obsežen projekt dočakal tako lep zaključek. Ob koncertiranju obeh zasedb sem bila izredno navdušena, čeprav ima že sama glasba Tomaža Pengova izreden naboj. Ideje, ki jih je on izražal skozi pesmi, smo ponovno doživeli tudi nocoj, kar me zelo veseli. Ta večer je bil navdihujoč in nostalgičen, ampak s priredbami smo želeli nostalgijo preseči in poslati to glasbo še nekam naprej. Upam, da nam je to uspelo in so poslušalci koncerta dobili še kakšno idejo za naprej, ne samo za oziranje nazaj.«

David Trebižan, vodja zasedbe David in ukradeno pero, je po koncertu povedal: »Zelo lepo je bilo. V veselje mi je bilo igrati priredbe pesmi Tomaža Pengova s takimi glasbeniki in pred temi obiskovalci. Tomaž Pengov je en in edini, neponovljiv in se ga ne da preseči.«

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Lado Jakša, član za to priložnost obujene zasedbe Salamander, je svoje vtise takoj po koncertu strnil takole: »Mislim, da je bil Tomaž zdajle nekje v bližini, da se je z nekaterimi stvarmi strinjal, z nekaterimi tudi ni. Še ko smo sodelovali z njim, je bilo tako. Bil je namreč zelo natančen s svojim videnjem zvoka in slike in mislim, da bi bil zdaj solidno zadovoljen.« Multivizijsko spremljavo koncerta, katere avtor je, pa je komentiral tako: »Pri pripravi multivizijske predstavitve, ki je spremljala glasbo, sem se trudil slediti načelu manj je več, kar je bilo tudi eno od osnovnih načel Tomaža Pengova. Torej uporabo skromnih vizualnih elementov, ki pa skupaj tvorijo pripoved in partituro za glasbo.«

Koncert je bil hkrati promocija novega dvojnega zvočnega albuma Kamor greš … , ki ga je izdala založba ZKP RTV Slovenija. Poleg enajstih pesmi Tomaža Pengova v novih glasbenih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero dvojna plošča vsebuje tudi koncert Tomaža Pengova, ki ga je leta 1994 v Klubu K4 produciral glasbeni urednik Jane Weber.

Oblikovanje CD-ja: Žiga Culiberg

Posnetek koncerta je izjemen dokument časa, ki nam pričara živahno klubsko vzdušje tistega večera, ko je Pengov nastopil z razmeroma kratkim, a izrazno močnim koncertom pred ameriškim kantavtorjem Townesom van Zandtom. Plošča je že na voljo v vseh bolje založenih glasbenih trgovinah in prek spletne strani ZKP RTV Slovenija.

Projekt Kamor greš ... Spomin na Tomaža Pengova je glasbeno uredništvo Prvega programa Radia Slovenija obeležilo s projektom Kamor greš …, v okviru katerega je potekal tematski cikel petih glasbeno-dokumentarnih oddaj Pesem v žepu, na radijskem sporedu od 19. septembra. Vrhunec obeležitve pa je bil koncert na Ljubljanskem gradu. Predvajanim oddajam Pesem v žepu in posnetku koncerta Kamor greš … lahko prisluhnete v radijskem arhivu na spletni strani Prvega program Radia Slovenija.