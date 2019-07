Na Evrovizijskem zboru leta v Göteborgu nas bo letos zastopala a cappella zasedba Jazzva s skladbo Spominčice in z ljudsko pesmijo Bejži ftiček. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Tekmovanje za Evrovizijski zbor leta bo letos potekalo drugič, za nastop na dogodku, ki ga organizirata zveza EBU in fundacija Interkultur, pa je Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija izbralo uspešno vokalno a cappella skupino Jazzva.

Gostiteljica tekmovanja bo letos Švedska Televizija (SVT), zaključni večer bo potekal v Partille Areni. Dogodek bo na prizorišču spremljalo več kot 5000 gledalcev v dvorani, prek neposrednega prenosa pa milijoni gledalcev širom sveta.

Trenutna zasedba Jazzve soustvarja od lani, njihova umetniška vodja je Jasna Žitnik (spredaj). Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Predstavilo se bo deset vokalnih zasedb, ob slovenski Jazzvi še zbori iz Belgije, Danske, Nemčije, Latvije, Norveške, Škotske, Švedske, Švice in Walesa. Vsaka od zasedb se bo v prvem krogu predstavila s štiriminutnim programom. Tisti, ki se uvrstijo v drugi krog, pa nastopijo še s triminutnim dodatnim programom. Naša Jazzva je za program izbrala skladbi Spominčice (avtorji Lajos Serly, Rudi Ringbauer, priredba Veronika Emer) in slovensko ljudsko pesem Bejži ftiček v priredbi umetniške vodje zasedbe Jazzva Jasne Žitnik.

Denarno podporo odpravi Jazzve na dogodek nudi tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za sodelovanje nacionalne televizije na tekmovanju pa skrbi vodja slovenske delegacije, urednik oddaj Daniel Celarec.

Tudi člani Jazzvine zasedbe bodo prepevali Abbine uspešnice. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Za uvodno in zaključno točko tekmovanja so organizatorji angažirali vse tekmovalne vokalne zasedbe. Člani vsake od zasedb bodo zapeli veliki uspešnici švedske skupine Abba, za uvod skladbo Mamma Mia, za sklep Thank You For The Music.

Posebne gostje krasnega dogodka v Göteborgu bodo prav naše zmagovalke prvega tekmovanja pred dvema letoma, kranjski zbor Carmen manet. Zapele bodo slovensko ljudsko pesem v priredbi Lojzeta Krajnčana, ob tem pa jih bo spremljal švedski big band The Bohuslän Big Band.

Za gledalce naše televizije smo pripravili reportažno predstavitev Carmen manet, ogledate si jo lahko pred prenosom tekmovanja iz Göteborga.

Simpatična besedna igra glasbenga žanra in priljubljene posode za pripravo kave. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Kdo so jazzva in kaj (radi) počnejo?

Vokalna skupina Jazzva je bila ustanovljena pred 14 leti. Ustanovni člani, ki so v tistem času prepevali v različnih vrhunskih slovenskih pevskih zborih, so se odločili, da potrebujejo več

A cappella skupina meri visoko Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

glasbene svobode in ustvarjalnosti, bolj divje ritme in glasnejši zvok. Skupino zadnjih 10 let vodi in razvija Jasna Žitnik. Trenutna zasedba, ob Jasni Žitnik še Katja Kovačič, Anja Hrastovec, Jon Leskovec, Klemen Dovjak, Andrej Perdih, Anej Kebrič in Jure Matoz, glasbo soustvarja od lani.

Jazzvin repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov: od popa, rocka in jazza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega. Prav letos poleti se nam obeta njihova prva zgoščenka.

Jazzva pripravlja svojo prvo zgoščenko. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Člani Jazzve ljubijo izzive in rastejo iz leta v leto ter imajo vedno večje ambicije, ki jih uresničujejo s koncertiranjem, organiziranjem koncertov, snemanjem ter udeležbo na festivalih. Poleg nastopanja vsako jesen v Ljubljani organizirajo tudi Popjazziado, zdaj že tradicionalen festival vokalnih skupin. Pohvalijo se lahko tudi s številnimi nagradami.

Skupna Jazzva na snemanju predstavitvene razglednice za EBU tekmovanje ljubiteljskih zborov Evrovizijski zbor leta. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Te dni zasedba pili vokalni in odrski nastop. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Ekipa naših predstavnikov se zadnji mesec intenzivno pripravlja na tekmovanje na Švedskem. »Vadimo najmanj dvakrat tedensko, ob petju se posvečamo tudi koreografijam, ki bodo dopolnile naš pevski nastop. Avtorica koreografij je Nastja Vodenik, ki nam pomaga pri učenju in piljenju korakov,« pravi umetniška vodja Jazzve Jasna Žitnik. »V zadnjih dneh smo tekmovalni pesmi že predstavili na odru v Ljubljani, Kobaridu in na festivalu PopRock v Šmarju. Do tekmovanja načrtujemo še nekaj koncertov, predvsem pa bodo zadnji dnevi pred našim odhodom posvečeni piljenju podrobnosti in odrskemu nastopu.«

Na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor leta pred dvema letoma so slavile kranjčanke Carmen manet. Letos so posebne gostje tekmovanja. Foto: Reinis Rudzitis

Vir fotografij: Adrijan Pregelj in Reinis Rudzitis

