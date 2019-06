Vodstvo RTV Slovenija, novinarji in uredniki Informativnega programa Televizije Slovenija ter vsi zaposleni na RTV Slovenija napad kar najostreje obsojamo.

Opozarjamo, da je v Sloveniji potrebno okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela.

RTV Slovenija