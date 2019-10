Počitniški krompir se bo od ponedeljka do srede začel ob 10.05, v četrtek in petek pa ob 9.00. Foto: Arhiv RTV SLO

POČITNIŠKI KROMPIR

28. oktober do 1. november dopoldne na TV SLO 1

Ekipa Otroškega in mladinskega programa Televizije Slovenija pripravlja Počitniški krompir, osrednji dopoldanski počitniški program, ki bo šolarje vsak dan od 28. oktobra do 1. novembra 2019 razvedril, spodbudil njihovo domišljijo in jih tudi izobraževal. Vsak dan od ponedeljka do petka se bodo voditeljema Neži Prah Seničar iz Infodroma in Osvežilne fronte ter Niku Škrlecu iz Malih sivih celic v živo pridružili zanimivi gostje. Sveže Infodromove novice bo pripravljala Tina Antončič, Jasna Merklin iz Malih sivih celic pa bo poskrbela za eksperimente. Mladi gledalci si bodo lahko v počitniškem programu premierno ogledali kratke dokumentarne filme Izzivalci o svojih vrstnikih drugod po svetu in se nasmejali ob skečih iz Osvežilne fronte ter sodelovali prek družbenih omrežij.





OTROŠKI FILMI

Hrabri avtek Plodi

Kanadsko-norveški animirani film, sinhroniziran v slovenščino

Ponedeljek, 28. oktober, ob 16.50 na TV SLO 2

Hrabri avtek Poldi. Foto: iz animiranega filma

Razigrani policijski avtomobil Plodi dobi posebno nalogo. Varovati mora ogroženo orlovsko gnezdo v narodnem parku. Toda brezsrčni tatovi ugrabijo samico orla, zato mora Plodi njeno jajce začasno shraniti in ga greti na svojem motorju. Hkrati pa skuša priti na sled kradljivcem in jih kaznovati. Ko se iz jajca izvali mlad orlič, se stvari dodatno zapletejo. Orlič je radoživ in nemiren kakor vsak mladič, na misel mu pridejo različne vragolije in vratolomne pustolovščine.

Pločevinko

Nemški animirani film, sinhroniziran v slovenščino

Torek, 29. oktober 2019, ob 16.50 na TV SLO 2

Pločevinko. Foto: iz animiranega filma

Pločevinko, malce domišljav, toda po srcu dober vitez, živi v kraljestvu, ki se imenuje Pločevinasta dežela. V njej so vsi predmeti narejeni iz odpadnega materiala, toda vsi so živi. Pločevinko na kraljevem turnirju končno premaga nadutega Princa Nobla. Mu bo zdaj gospodična Zala končno oprostila, da je v zameno za zmagoslavni motor za svojega konja zastavil njen šivalni stroj?

A je to 2, premiera

Češki lutkovni animirani film

Sreda, 30. oktober 2019, ob 16.50 na TV SLO 2

A je to 2. Foto: iz animiranega filma

Celovečerna različica slavne češkoslovaške risanke A je to! prinaša čisto nove pustolovščine nepoboljšljivih prijateljev, ki venomer izboljšujeta svoj dom. Danes ju čakajo novi izzivi. Treba bo očistiti dimnik, postaviti ograjo in še kaj. Niti sodobne tehnologije jima niso tuje: lotila se bosta uporabe sončne energije, nameščanja varnostnih kamer in upravljanja brezpilotnih letalnikov. Nič zato, če se jima krohotamo – onadva sta s svojimi rešitvami vedno zadovoljna!

Risanka, znana tudi pod imenom Pat & Mat, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja Jiráneka. Prvič so jo predvajali leta 1976, leta 2016 sta tako Pat in Mat praznovala 40. rojstni dan.

Zverinice iz gozda Hokipoki, premiera

Norveški lutkovni animirani film, sinhroniziran v slovenščino.

Četrtek, 31. oktober 2019, ob 16.50 na TV SLO 2

Zverinice iz gozda Hokipoki. Foto: iz animiranega filma

Mišek Lenivšek nima nič in ima hkrati vse. Ni mu do običajnega življenja, v katerem se veliko dela. Raje se potepa po svetu s kitaro in pesmijo ter tisto, kar potrebuje, poišče pri prijateljih. Teh je v gozdu Hokipoki veliko, sem in tja pa jim ponagaja zviti in nekoliko črnogledi lisjak Zmikavt. Miškam povzroča skrbi, saj je mesojedec. Gozdne živalce se želijo dogovoriti za pravila, ki bi vsem omogočila življenje v miru: vse živali naj bodo prijateljice, nihče ne sme jesti živih bitij; kdor je len in si ne najde hrane sam, je ne sme vzeti drugemu. Zmikavta zelo skrbi, kaj bo odslej jedel. Mišek Polde pa pravi: samo če držimo skupaj in smo prijatelji, si lahko tudi pomagamo.

Animirani muzikal je narejen po norveški književni klasiki in izdelan v tehniki lutkovne stop-motion animacije. Spominja na znamenito risanko Zverinice iz Rezije.

Pesem morja

Koprodukcijski animirani film

Petek, 1. november 2019, ob 16.50 na TV SLO 2

Pesem morja. Foto: iz animiranega filma

Štiriletni deček Ben živi v svetilniku na samotnem irskem otoku z očetom, nosečo mamo in psom Cujem. Neke noči mama skrivnostno izgine, za njo pa ostane mala dojenčica Saoirse. Na Saoirsin šesti rojstni jo babica, ki je na obisku, najde na obali premraženo in odeto v svetlečo belo tjulnje krzno. Oče skrinjo s krznom jezno zaluča v morje, babica pa oba otroka na silo odpelje “na varno” v mesto. Ben spozna, da je njegova sestra zadnji selki, pol človek, pol tjulenj, in edina, ki lahko pomaga v skale začaranim vilincem. A za to potrebuje svojo tjulnjo kožo. Da bi pomagal sestri, se Ben poda na razburljivo potovanje v svet mitoloških bitij, o katerih mu je pripovedovala mama. To pa od njega zahteva veliko poguma, saj se mora soočiti s strašno sovjo čarovnico Macho in z resnico o materinem izginotju.

Sova in miška, premiera

Nizozemski film

Sobota, 2. november 2019, ob 12.30 na TV SLO 2

Sova in miška. Foto: iz filma

Osemletna deklica Meral se s starši preseli v novo mesto. Veseli se novih sošolcev in prijateljev, vendar sklepanje prijateljstev ni tako enostavno, kot si predstavlja. Še najlažje se je spoprijateljiti z drobno sivo miško, ki živi v luknjici njene sobe in jo Meral poimenuje Pipip. Ko se z razredom odpravi na šolski tabor, miško na skrivaj vzame s seboj. Skrivnost o mišjem slepem potniku deklico zbliža z novimi sošolci Desi, Vitom in Jasonom. Film je primeren za najmlajše otroke, saj vključuje pripovedovanje v slovenščini.

Gašper in Petra - najboljša prijatelja, premiera

Norveški film

Nedelja, 3. november 2019, ob 12.30 na TV SLO 2

Gašper in Petra - najboljša prijatelja. Foto: iz filma

Igrano-animirani film prvič predstavi najboljša prijatelja Gašperja in Petro ter njuni najljubši plišasti igrači, Levčka in gospo Zajkljo. Živahna deklica Petra, ki ima bujno domišljijo, se hitro spoprijatelji s sramežljivim Gašperjem, novincem v vrtčevski skupini. Gašper pomaga prepričevati Petrino mamo, naj v družino pripelje psička. A ko to pride na uho gospe Zajklji, Petrini plišasti igrači, je ta tako užaljena, da pobegne. Petra in Gašper ob pomoči Levčka iščeta izgubljeno Zajkljo.

Film, prvi v seriji Gašper in Petra, je primeren za najmlajše otroke, saj vključuje pripovedovanje v slovenščini. Prejel je številne nagrade in bil prikazan na številnih festivalih: TIFF Kids, 2013, Kristiansand – mednarodni festival otroškega filma, 2013, filmski festival Giffoni, 2013, Mednarodni festival mladinskega filma, Seul 2013.

MLADINSKI FILMI

Bučko

Francosko-švicarski lutkovni animirani film

Petek, 1. november, ob 13.30 na TV SLO 1

Bučko. Foto: iz animiranega filma

Devetletni Ikar, ki raje vidi, da ga kličejo Bučko, se mora preseliti v mladinski dom, kjer živijo tudi drugi otroci brez staršev. Rdečelasi Simon, ki se igra, da je šef in se ne mara tuširati, Ahmed, ki moči posteljo, Žižola, ki večkrat pojé vso zobno pasto, in prav tako nova v domu, simpatična Kamilica. Ta se šali, da je v domu pristala zato, ker jo je mama vsako jutro silila, da se obleče v dinozavra. V resnici ima vsak od njih za seboj težko otroštvo, v novem domu pa se povežejo, si kljub nagajanju stojijo ob strani, in težko si je predstavljati, da bi se ločili. Ponoči pregledujejo dosjeje drugih otrok, se pogovarjajo o žgečkljivih temah in se v sobi celo kepajo. Posebno povezana sta Bučko in Kamilica. Bučko ima tudi odraslega prijatelja, edinega, ki mu lahko zaupa, prijaznega policista Rajmonda.

Bučko je lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši celovečerni animirani film ter nominiranec za oskarja in zlati globus za najboljši animirani film.

Mongolski kralji, premiera

Kanadski film

Sobota, 2. november 2019, ob 17.10 na TV SLO 2

Mongolski kralji. Foto: iz filma

Prejemnik kristalnega medveda v sekciji Generacije v Berlinu skozi zgodbo mladostnikov osvetli pomembno obdobje v kanadski politični zgodovini. Montreal leta 1970. 12-letna deklica Manon je srečna z bratcem Mimijem in starši, nato pa se v nekaj nočeh vse obrne na glavo. Njen oče se med mašo zgrudi in odide v bolnišnico. Med njegovo odsotnostjo Manon in njen brat Mimi bivata pri sorodnikih. Ko se starši vrnejo domov, je oče prikovan na posteljo, Manon pa presliši, da njena mati, ki je obupana zaradi katastrofalnega finančnega položaja, namerava hčer in sina poslati v različni rejniški družini. Manon, ki budno spremlja politično krizo v Kanadi, po vzoru borcev za neodvisnost Quebeca izvede prevratniško akcijo: ugrabi starejšo gospo in jo vzame za talko. Svetova odraslih in otrok se prepleteta v duhovito, a hkrati nadvse resno pustolovščino.

Fotografije so na voljo tukaj.