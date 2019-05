RTV Slovenija od danes naprej ponuja nov parlamentarni portal, ki omogoča pregled dogajanja v celotnem parlamentu. Foto: RTV SLO

Posnetki dogajanja v slovenskem parlamentu so bili in ostajajo del skupnega 4D arhiva, z novim portalom pa so na voljo tudi samostojno, v bolj strukturirani obliki in lažje dostopni za uporabnika. Parlamentarni portal je prilagojen tudi za ogled na različnih mobilnih napravah.

Spletni uporabnik lahko posnetke s klikom razvršča po skupinah, npr. ogleda si lahko samo seje Državnega zbora, ali pa zgolj seje Državnega sveta, delovnih teles, itd. Večji poudarek je namenjen tudi dodatnim vsebinam – različnim posvetom in javnim razpravam, ki potekajo v Državnem zboru in Državnem svetu.

RTV Slovenija želi tako gledalcem in gledalkam, ki dogajanje v parlamentu sicer spremljajo v živo ali v posnetkih prek TV SLO 3 ter iščejo vsebine tudi v spletnem arhivu, ponuditi boljšo, bolj pregledno možnost iskanja različnih vsebin v zelo raznolikem dogajanju v nacionalnem parlamentu in s tem prispevati k ozaveščanju o pomembnosti demokratičnih procesov.